PlayStation 6: Neuer Handheld womöglich in Planung

Sony täte gut darin, so schnell wie möglich einen Handheld auf den Markt zu werfen

Sicher, die PlayStation Portal ist ein erster Versuch gewesen, auch Handheld-Freunde oder Familien, die sich einen Fernseher teilen, von der PlayStation zu überzeugen.

Ein richtiger Gaming-Handheld mit genug Hardware, um Spiele nicht bloß über die eigene Internetverbindung zu streamen, fehlt der PlayStation aber noch. Die Nintendo Switch und auch das Steam Deck sind in letzter Zeit immens erfolgreich gewesen – kein Wunder also, dass auch Xbox und PlayStation jetzt mit sehr großer Sicherheit an einem eigenen Handheld arbeiten.

Nicht nur die kleinen, sondern auch die ganz großen Spiele bequem auf der Couch zu spielen und nur dann über den Fernseher zu streamen, wenn ich es wirklich will, ist höchstwahrscheinlich meine ganz persönliche Zukunft als Spielerin.

Ich hatte noch nie große Lust, mich an den PC zu setzen, um zu spielen. Und mittlerweile will ich auch nicht mehr wirklich irgendwelche Controller anstecken müssen, nur weil die Batterie leer ist. Spielen nach der Arbeit erfordert einfach einen gewissen Grad an Gemütlichkeit – und ich glaube, es wird immer mehr Spielern ganz genauso gehen, wie mir.

Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Sony an irgendetwas anderes arbeitet als an einer PlayStation Portal 2 oder – noch besser – einem PS6-Handheld.