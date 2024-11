PlayStation Portal bekommt neues Feature: Jetzt ergibt Sonys Handheld endlich Sinn

PlayStation Portal: Dieses Feature hat gefehlt

Seit ihrem Release im November 2023 habe ich kein einziges Mal daran gedacht, die PlayStation Portal zu kaufen – viel zu limitiert war der von Sony gepitchte Anwendungsbereich der Konsole.

Ein Remote-Handheld-Gerät, das explizit eigentlich nur für die Nutzung zu Hause gedacht ist, wenn der Fernseher anderweitig belegt ist, hat sich mir nie erschlossen – und der Preis von 220 Euro ohnehin nicht.

Mit dem Cloud-Streaming-Feature befreit sich die PlayStation Portal jetzt aber von dieser extrem eingegrenzten Nutzung losgelöst und könnte sich endlich als relevantes Gadget etablieren.

Für Sony könnte es dank der Kopplung an PS Plus Premium für mehr lukrative Mitgliedschaften in der höchsten Abo-Stufe sorgen, für Gamer könnte es vor allem mit einem Ausbau des Spielekatalogs – zum Beispiel mit PS4-und Retro-Games aus der PS3- und PS2-Ära – zu einem wertvollen Reisebegleiter werden.

Zwar bin ich selbst noch nicht in allzu großer Eile, mir die PlayStation Portal zuzulegen, aber das neue Feature lässt einen zukünftigen Kauf für mich zumindest nicht mehr völlig abwegig erscheinen.