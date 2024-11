PS5 und Xbox Series: 9 Jahre altes Assassins’s Creed kriegt ein fettes Update

Assassin’s Creed Syndicate meldet sich eindrucksvoll zurück! Dank eines kostenlosen Updates von Ubisoft erstrahlt der Action-Klassiker in neuem Glanz und bietet jetzt wichtige Features wie 60 FPS und 4K-Auflösung für PS5 und Xbox Series. Ein perfekter Grund, das Spiel wieder rauszukramen.

Ein Klassiker im neuen Gewand

Nach fast zehn Jahren gibt es einen guten Grund, erneut ins London des Jahres 1868 einzutauchen: Ubisoft hat Assassin’s Creed Syndicate fit für die aktuelle Konsolengeneration gemacht. Dank eines kostenlosen Updates dürfen sich Spieler laut Ubisoft auf flüssige 60 FPS und beeindruckende 4K-Auflösung freuen – egal ob auf der Xbox Series X|S, PlayStation 5 oder der neuen PS5 Pro (Quelle: Ubisoft).

Die Größe des Updates variiert je nach Plattform: Während PlayStation-Spieler nur etwa 0,75 GB herunterladen müssen, bringt das Update auf der Xbox stolze 32 GB auf die Waage. Warum Ubisoft ausgerechnet jetzt ein Update veröffentlicht, bleibt unklar, doch es ist die perfekte Gelegenheit, diesen Serienklassiker in verbesserter Form neu zu erleben.

Assassin’s Creed Syndicate: Nostalgie und Vorfreude?

Assassin’s Creed Syndicate wird von vielen Fans als eines der unterschätzten Highlights der Reihe angesehen. Als neunter Teil führte es erstmals die Möglichkeit ein, zwischen zwei Protagonisten zu wählen: Jacob, der für Nahkampf steht, und Evie, die mit ihren Stealth-Fähigkeiten überzeugt. Dieses Feature beeinflusst bis heute die Designentscheidungen der Serie, wie auch beim kommenden Assassin’s Creed Shadows, das 2025 erscheint.

Das kommende Spiel hat in der Vergangenheit für Ubisofts erzählerische Freiheit beim Setting für ordentlich Kritik gesorgt, doch Ubisoft wagt mit kommenden Assassin’s Creed Shadows einen wichtigen Schritt zurück zu den Wurzeln, um langjährige Fans wieder stärker an die Story zu fesseln. Assassin’s Creed Shadows wird voraussichtlich am 14. Februar 2025 veröffentlicht.

Assassin's Creed Shadows: Offizieller Trailer zur Spielwelt

