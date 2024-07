Harte Kritik an Assassin’s Creed Shadows – jetzt reagiert Ubisoft

„Das Team hinter Assassin’s Creed Shadows hat eine Nachricht an unsere japanische Community“ – mit diesen Worten eröffnet Ubisoft seine Reaktion auf die harte Kritik an Assassin’s Creed Shadows. Nachfolgend erklärt das Team, warum man sich für diesen Weg entschieden hat – und sogar etwas, das fast wie eine Entschuldigung klingt, findet sich im offiziellen Schreiben.

Ubisoft zu Assassin’s Creed Shadows: „Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen“

Schon immer hat sich die Assassin’s-Creed-Reihe an historischen Szenarien bedient, schon immer hat sich das Entwickler-Team einige erzählerische Freiheiten erlaubt, um Story und Charaktere etwas aufzupeppen – wir erinnern uns an den Faustkampf gegen den Papst in Assassin’s Creed 2.

Bei Assassin’s Creed Shadows scheinen einige Fans den Umgang Ubisofts mit der Geschichte Japans – und vor allem des Hauptcharakters Yasuke – jedoch überhaupt nicht zu tolerieren. Der mutmaßlich gebürtige Afrikaner wird im Spiel als standfester Samurai präsentiert, was jedoch nicht mit den geschichtlichen Aufzeichnungen übereinstimmt.

Nachdem es in Fankreisen deswegen wochenlang Kritik hagelte, hat sich Ubisoft nun dazu entschlossen, auf die Kritik zu reagieren. Das vollständige Statement auf Englisch könnt ihr euch in diesem Tweet anschauen:

Vor einigen Wochen präsentierte Ubisoft erstmals etwas Gameplay aus dem neuen Assassin’s Creed Shadows. Noch nicht gesehen? Dann könnt ihr das hier nachholen:

Assassin’s Creed Shadows: Erweiterter Gameplay-Walkthrough

Die wichtigsten Eckpunkte des Statements im Überblick

Ubisoft erklärt, dass man besondere Mühen in die respektvolle Repräsentation des Feudalen Japans gesteckt hat.

gesteckt hat. Gleichzeitig räumt man ein, dass es nie der Anspruch war , eine faktisch-korrekte Repräsentation der Geschichte Japans zu gewährleisten.

, eine faktisch-korrekte Repräsentation der Geschichte Japans zu gewährleisten. Assassin’s Creed Shadows soll vor allem ein unterhaltsames Videospiel sein.

sein. Man hat sich auch in den vergangenen Serienteilen erlaubt, Fantasy-Elemente zu integrieren , um immersive Erfahrungen zu schaffen.

, um immersive Erfahrungen zu schaffen. Ubisoft entschuldigt sich dafür, dass Teile des Marketing-Materials Besorgnis innerhalb der japanischen Community ausgelöst haben.

dafür, dass Teile des Marketing-Materials Besorgnis innerhalb der japanischen Community ausgelöst haben. Assassin’s Creed Shadows befindet sich noch aktiv in der Entwicklung, die gezeigten Szenen repräsentieren nicht das finale Produkt .

. Ubisoft bittet darum, dass die Kritik nicht an die Entwickler und Mitarbeiter gerichtet wird, da sie nicht für die in der Kritik stehenden, kreativen Entscheidungen zuständig sind – gleichzeitig wird im Statement nicht offengelegt, wer diese Entscheidungen überhaupt getroffen hat.

Wo sich wohl AC Shadows in unserem Ranking einsortieren wird?

