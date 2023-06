Amazons Cloud-Gaming-Service „Luna“ bietet mehrere Spiele-Pakete an. Wenn ihr bereits Prime-Abonnent seid, könnt ihr den Game-Streamingdienst einfach direkt ausprobieren. Was die „Luna“-Abos kosten und was sie bieten, erfahrt ihr hier.

Allgemeine Infos zu Amazons Cloud-Gaming-Dienst

„Luna“ funktioniert ähnlich wie andere Streamingdienste – ihr schließt eines der monatlich kündbaren Abos ab und habt daraufhin Zugriff auf eine Auswahl an Titeln.

Als Prime-Kunde könnt ihr den Dienst auch direkt ohne weiteres Abo nutzen, habt aktuell jedoch nur Zugriff auf 5 Spiele. Zum Testen, ob der Cloud-Gaming-Service mit euren Geräten und eurer Internet-Anbindung reibungslos funktioniert, sollte es reichen.

Darüber hinaus könnt ihr Luna mit eurem Ubisoft-Account verknüpfen und so ausgewählte PC-Titel streamen, wenn ihr diese bereits besitzt oder kauft. Eine Übersicht der kompatiblen Ubisoft-Spiele findet ihr im Luna-Store.

Die verschiedenen Abos im Überblick

Neben den in Prime enthaltenen Titeln bietet „Luna“ drei verschiedene Spiele-Abos an. Die Pakete bieten dabei unterschiedliche Spiele an. Was die Abos kosten und was sie bieten haben wir hier in einer Tabelle zusammengefasst:

Prime Luna+ Ubisoft+ Jack Box Games Preis in Prime enthalten 9,99 Euro im Monat 17,99 Euro im Monat 4,99 Euro im Monat Auswahl 5 Spiele (wechselnd) über 100 Spiele über 40 Spiele 9 Party-Packs Auflösung 1080p/720p 1080p/720p bis zu 1080p keine Angaben Framerate keine Angaben keine Angaben bis zu 60 FPS keine Angaben

Was bietet die Konkurrenz?

Gegenüber dem bereits gewohnten Video-Streaming, ist Cloud-Gaming noch recht jung und unterliegt der ständigen Veränderung. So ist „Luna“ gerade erst Anfang 2023 in Deutschland gestartet, während wenige Wochen vorher Google sein Projekt „Stadia“ wieder eingestellt hat.

Amazons Angebot kann zum Start leider nicht mit der Auswahl oder dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Konkurrenz wie dem „Game Pass Ultimate“ oder „PlayStation Plus Premium“ mithalten. Auch die Verknüpfung mit eurem Ubisoft-Account ist zwar gut gemeint, sieht im Vergleich zu den 1.500 verknüpfbaren Titeln von Nvidias Cloud-Gaming-Dienst „GeForce Now“ eher mickrig aus.

Einen Überblick über die anderen Anbieter, lest ihr hier:

