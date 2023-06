Folge Titel Originaltitel Premiere (D)

Staffel 1

1 (1) Die lange strahlende Dunkelheit The Long Bright Dark 17.4.14

2 (2) Visionen Seeing Things 24.4.14

3 (3) Der verschlossene Raum The Locked Room 1.5.14

4 (4) Wer ist da? Who Goes There 8.5.14

5 (5) Das geheime Schicksal allen Lebens The Secret Fate of All Life 15.5.14

6 (6) Die Geister, die ich rief Haunted Houses 22.5.14

7 (7) Nachdem du weg warst After You've Gone 29.5.14

8 (8) Form und Leere Form and Void 5.6.14

Staffel 2

1 (9) Das Totenbuch des Westens Ther Western Book of the Dead 17.9.15

2 (10) Die Nacht findet dich Night Finds You 24.9.15

3 (11) Vielleicht morgen Maybe Tomorrow 1.10.15

4 (12) Alles geht nieder Down Will Come 8.10.15

5 (13) Andere Leben Other Lives 15.10.15

6 (14) Kirche in Trümmern Church in Ruins 22.10.15

7 (15) Schwarzes Land und Motelzimmer Black Maps and Motel Rooms 29.10.15

8 (16) Omega Station Omega Station 5.11.15

Staffel 3

1 (17) Der Große Krieg und die moderne Erinnerung The Great War and Modern Memory 14.1.19

2 (18) Den Morgen wirst du nicht erleben Kiss Tomorrow Goodbye 21.1.19

3 (19) Das große Nie The Big Never 28.1.19

4 (20) Der Tag und die Stunde The Hour and the Day 4.2.19

5 (21) Wenn du Geister hast If You Have Ghosts 11.2.19

6 (22) Jäger in der Dunkelheit Hunters in the Dark 18.2.19

7 (23) Das Letzte Land The Final Country 25.2.19

8 (24) Was verloren war Now Am Found 4.3.19

Staffel 4

1 (25) TBA TBA Vsl. 2023