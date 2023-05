Anfang der 2000er-Jahre mischte das „Jackass“-Team die TV-Landschaft mit wilden Stunts und verrückten Aktionen auf. Inzwischen sind über 20 Jahre seit der legendären MTV-Show vergangen. Eines der beliebtesten Gesichter der Show war Steve-O. Was wurde aus ihm und was macht er heute?

TV-Serien Facts

Zu Steve-Os „Spezialitäten“ gehörten besonders eklige und nackte Aktionen. Wer erinnert sich nicht „gerne“ an sein in jeglicher Hinsicht selbst gemachtes Omelett?

Was wurde aus Steve-O nach Jackass?

Ähnlich wild wie in der MTV-Show ging es in den 2000er-Jahren auch in Steve-Os Privatleben zu. Im Jahr 2002 wurde Steve Gilchrist Glover, wie er richtig heißt, verhaftet, weil er sich in der Öffentlichkeit seinen Hodensack an seinen Oberschenkeln tackern wollte. Ein Jahr später wurde er in Schweden festgenommen, nachdem er in einem Interview bekanntgab, Drogen in einem Kondom ins Land geschmuggelt zu haben. In seinem Hotelzimmer fand die Polizei Marihuana und Ectasy. 2003 pinkelte er beim Lollapalooza-Festival auf Kartoffel-Chips und wurde deswegen ebenfalls verhaftet sowie vom Festival geworfen.

Nach dem Ende von Jackass war Steve-O noch an der Seite von dem ebenfalls durch die Show bekannten Chris Pontius in Wildboyz zu sehen. Hier gab es ebenfalls Stunts, wobei in dieser Sendung auch Tiere eine wichtige Rolle spielten. 2006 wurde die Sendung eingestellt. In den Folgejahren war Steve-O immer wieder als Gast in verschiedenen TV-Shows zu sehen. Mit „Dr. Steve-O“ hat er 2007 zudem noch einmal seine eigene Sendung bekommen (mehr dazu bei IMDb).

Drogen, Alkohol & Entzug

Steve-O war weiterhin bei allen Kinofilmen von Jackass dabei, so auch beim 2022 erschienenen „Jackass Forever“. 2008 sah es jedoch weniger lustig im Leben von Steve-O aus. Private Nachrichten vermittelten den Eindruck, dass der Stuntman vor einem Suizid stehen könnte. Seine Freunde, darunter auch der Jackass-Frontmann Johnny Knoxville halfen Steve-O und zwangen ihn zu einem Arztbesuch. Ein Kurzaufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt wurde zwangsweise verlängert, da er dort einen Suizidversuch unternommen haben soll (Quelle: Baltimore Sun).

Während seines Aufenthalts gestand Steve-O, dass er bislang dachte, sein Drogenkonsum würde ihn weiterbringen, er jedoch nun komplett anders denkt und er dadurch seinen engsten Vertrauten Schaden zufügt.

Nachdem er 2008 noch einmal wegen dem Besitz von Kokain festgenommen wurde, nahm er an einem Entzugsprogramm teil. Das schien erfolgreich verlaufen zu sein, schließlich feierte Steve-O im Jahr 2021 bei Instagram sein 13-jähriges nüchternes „Jubiläum“.

In einem Social-Media-Post bedankte er sich bei allen Helfern wie Johnny Knoxville, die ihm aus seinen Abstürzen und Drogenexzessen hinausgeholfen haben. Einen umfangreichen Überblick über das Leben von Steve-O und seinen Weg in die Drogenhölle und wieder hinaus gibt es in einer Dokumentation, die ihr bei YouTube kostenlos ansehen könnt (auf Englisch):

Was macht Steve-O heute?

Anfang 2023 zeigte sich Steve-O besorgt, da sein ehemaliger Jackass-Kumpel Bam Margera einen ähnlichen Leidensweg durchmacht, was Alkohol und Drogen anzugehen scheint. In einer YouTube-Sendung von SiriusXM berichtete Steve-O, dass er Bam Margera bei seinen vielen Einweisungen in Entzugskliniken beigestanden hat (So geht es Bam Margera heute). Gleichzeitig äußerte er seine Sorge, dass der ehemalige Skater immer noch im Alkoholproblem feststeckt und das Ausmaß seiner Probleme nicht erkennt. Steve-O sagte sogar, dass er jederzeit mit dem Tod von Bam Margera rechnet.

2023 sieht man im YouTube-Kanal von Steve-O regelmäßig neues, meist lustiges Material. Dort tauchen häufig auch ehemalige Weggefährten aus der Jackass-Zeit auf, etwa Wee-Man.

Weiterhin ist Steve-O als Comedian mit einem Live-Programm unterwegs. Die „Bucket List“-Tour macht im Mai 2023 Halt in Großbritannien. Dabei handelt es sich um eine Comedy-Show mit Stunts, die nicht für Jugendliche unter 18 Jahren freigegeben ist. Deutschland-Termine gibt es derzeit nicht. Hierzulande war Steve-O zuletzt im Jahr 2016 im Rahmen der „The End of the World“-Tour unterwegs.

Nicht minder verrückt war damals die „Bloodhound Gang“. Was machen Jimmy Pop und „Evil Jared“ heute?

