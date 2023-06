Nvidias Cloud-Gaming-Service „GeForce Now“ unterscheidet sich in mehreren Asptekten von anderen Game-Streamingdiensten. Was die Mitgliedschaft kostet und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Abos bieten, erfahrt ihr hier.

Unterschied zu anderen Streamingdiensten

„GeForce Now“ funktioniert etwas anders, als wir es mittlerweile von den meisten Streamingdiensten gewohnt sind. Statt euch eine eigene Auswahl an Spielen anzubieten, greift der Dienst auf die Spiele zurück, die ihr schon besitzt.

Dafür erstellt ihr einfach einen kostenfreien „GeForce Now“-Account und verknüpft eure bestehenden Konten anderer Plattformen mit dem Dienst. Aktuell könnt ihr so Steam, Epic Games, Ubisoft, Electronic Arts und GOG mit dem Cloud-Gaming-Dienst verbinden.

Eine Liste der über 1500 unterstützen Spiele findet ihr direkt bei Nvidia. Besitzt ihr das jeweilige Spiel auf einer der unterstützten Plattformen oder kauft es euch dort, könnt ihr es dann auch über „GeForce Now“ streamen.

Preise & Vorteile im Überblick

„GeForce Now“ bietet drei verschiedene Abo-Stufen an. Je nach Mitglieschaft, erhaltet ihr unterschiedliche Vorteile. Dank der kostenlosen Mitgliedschaft könnt ihr den Dienst zuerst testen und schauen, ob er auf den entsprechenden Geräten und mit eurer Internetverbindung gut funktioniert. Wir haben euch hier die Kosten und Vorteile in einer Tabelle zusammengefasst:

Gratis Priority Ultimate Preis - 9,99 Euro pro Monat

49,99 Euro für 6 Monate 19,99 Euro pro Monat

99,99 Euro für 6 Monate Auswahl über 1500 Spiele über 1500 Spiele über 1500 Spiele Qualität Basic (kein Ray-Tracing) Premium + Ray-Tracing RTX 3080 + Ray-Tracing Auflösung keine Angaben bis Full-HD (1080p) bis UHD (4K) Framerate keine Angaben bis zu 60 FPS bis zu 120 FPS Session-Dauer 1 Stunde 6 Stunde 8 Stunden

Was bietet die Konkurrenz?

Der Cloud-Gaming-Markt steckt gegenüber dem einfachen Video-Streaming noch in den Kinderschuhen und ist ständigem Wechsel unterlegen. So hat beispielsweise Google Anfang 2023 ihr eigenes Projekt „Stadia“ wieder eingestampft, während dafür mittlerweile Amazon mit „Luna“ an den Start gegangen ist.

GeForce Now hat gegenüber der Konkurrenz den großen Vorteil, falls der Dienst mal eingestellt wird, behaltet ihr die Spiele trotzdem auf den jeweiligen Plattformen, auf denen ihr sie gekauft habt. Dafür locken Dienste wie der „Game Pass Ultimate“ oder „PlayStation Plus Premium“ direkt mit einer großen Spielauswahl und exklusiven Titeln. Einen Überblick über die verschiedenen Anbieter, lest ihr hier:

