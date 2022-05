Was genau ist Cloud-Gaming überhaupt und was unterscheidet die verschiedenen Anbieter wie Google Stadia, Nvidia GeForce Now oder PS Now voneinander? GIGA erklärt, welche Cloud-Gaming-Services es aktuell gibt, wie sie im Vergleich abschneiden und worauf ihr bei den verschiedenen Abos achten müsst – so trefft ihr garantiert die richtige Wahl.

PlayStation Now Facts

Cloud-Gaming-Anbieter 2022: Alle GIGA-Empfehlungen im Vergleich

Euer Gaming-PC ist nicht mehr der neueste und kommt bereits beim bloßen Anblick von grafikhungrigen AAA-Spielen wie Cyberpunk 2077 ins Schwitzen? Ihr habt nun zwei Möglichkeiten: Entweder ihr verpasst eurem Rechner ein kostspieliges Upgrade – beispielsweise in Form einer neuen Grafikkarte – oder der ihr entscheidet euch für einen der zahlreichen Cloud-Gaming-Dienste. Das macht damit die Anschaffung eines neuen, teuren Rechners somit obsolet.

Solche Dienste kosten euch monatlich oftmals nur den Bruchteil eines leistungsstarken Gaming-Rechners und erlauben es euch dennoch, alle erdenklichen Spiele zu zocken. Das ist aber längst nicht der einzige Grund, warum sich ein Abo bei einem der zahlreichen Anbieter lohnen könnte. Wir haben uns einige der beliebtesten Cloud-Services näher angeschaut und gehen im Detail auf die jeweiligen Leistungen, Möglichkeiten sowie Kosten ein.

In Ausgabe 8/2021 der Stiftung Warentest wurden mehrere Cloud-Gaming-Dienste einem ausführlichen Test unterzogen. Dabei zeigte sich vor allem, dass eine ausreichende Internetverbindung nach wie vor den größten limitierenden Faktor darstellt. So wurde keiner der getesteten Anbieter mit besser als „befriedigend“ bewertet. Den Sieg konnte übrigens der Xbox Game Pass Ultimate mit einer Note von 2,9 für sich entscheiden.

Preis-Leistungs-Tipp Raytracing zum Spartarif Eigene Cloud-Plattform Auch für Nicht-Gamer Für Fans von Konsolen-Games Name Xbox Cloud-Gaming Nvidia GeForce Now Google Stadia Shadow PS Now Preis (monatlich) 12,99 Euro kostenlos/ab 9,99 Euro kostenlos/9,99 Euro 29,99 Euro 9,99 Euro Plattform PC, Xbox PC, Mac, Android, iOS, Shield TV PC, Android PC, Mac, Linux, Android PC, PS4/PS5 Vorteil Umfangreiches Angebot Zahlreiche vorinstallierte Spiele Kostenlose Version Eigener virtueller Windows-PC Viele Exklusivtitel auf PC spielbar Nachteil Noch in der Beta Begrenzte Session-Dauer Plattformzwang Verhältnismäßig teuer PS4/PS5-Controller zwingend notwendig Angebot Amazon Bei Nvidia Im Google Store Bei Shadow Amazon

Deshalb könnt ihr GIGA vertrauen

Wir betreiben für jeden Artikel dieser Art intensive Recherche, damit wir das gewonnene Wissen hinterher kompakt und vor allem verständlich an unsere Leserinnen und Leser weitergeben können. Ebenso werden alle gelisteten Produkte stets mit Sorgfalt ausgewählt und ebenso verschiedene Einsatzzwecke sowie Preissegmente berücksichtigt. Weitere Infos zu unseren Kaufberatungen findet ihr übrigens im Artikel „So beraten wir“.

Ich selbst begeistere mich bereits seit meiner Kindheit für Videospiele und die dafür notwendige Hardware. Meinen ersten eigenen Gaming-Rechner habe ich bereits vor knapp 10 Jahren zusammengebaut und seitdem sind noch zahlreiche weitere gefolgt. Jegliches Wissen in Bezug auf Games sowie (PC) Hardware habe ich mir über die Jahre also selbst angeeignet – oft zur Freude meiner Familie oder meines Freundeskreises. Dort bin ich meist die erste Anlaufstelle wenn es darum geht, etwas zu reparieren oder sie bei der Anschaffung neuer Geräte zu beraten.

Um euch den bestmöglichen Überblick verschaffen zu können, haben wir uns neben eigenen Erfahrungen auch auf Nutzerwertungen sowie externe Testinstitutionen wie die Stiftung Warentest gestützt.

Der Preis-Leistungs-Tipp: Xbox Game Pass Ultimate

Bildquelle: Microsoft

Vorteile

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Enthält Xbox Game Pass und Cloud-Gaming

Spiele aus der Cloud oder von der Konsole auf Mobilgeräte streamen

Nachteile

Befindet sich noch in der Beta

Verbesserungswürdige App

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft voll ins Schwarze getroffen. Nun wird die beliebte Spiele-Flatrate auch um Cloud-Gaming erweitert – ehemals unter dem Namen xCloud bekannt. Wer also bequem aus der Wolke zocken möchte, muss hierfür lediglich im Besitz des Xbox Game Pass Ultimate für 12,99 Euro pro Monat sein. Während am Spiele-Abo bereits seit einiger Zeit gefeilt wird, befindet sich das Cloud-Gaming-Angebot noch in der Beta. Demnach sollte man den Dienst bislang noch mit Vorsicht genießen. Das zeigt sich vor allem bei der mobilen App, die noch immer eher unfertig wirkt.

Trotz des Beta-Status habt ihr aber bereits jetzt die Möglichkeit, aus über 100 Xbox-Titeln zu wählen und sie von der Cloud auf euer Smartphone zu streamen – sowohl über WLAN als auch über das Mobilfunknetz. Konsolenspieler profitieren zusätzlich vom Xbox Console Streaming: Hier streamt ihr die Spiele direkt von eurer eigenen Xbox auf ein mobiles Gerät. Wer also ohnehin schon den Game-Pass abonniert hat, könnte das Upgrade durchaus in Erwägung ziehen.

Eigene Cloud-Plattform: Google Stadia

Bildquelle: Google

Zum Anbieter: Google Stadia

Vorteile

Stadia Base kostenlos nutzbar

Jeden Monat neue kostenlose Spiele für Besitzer von Stadia Pro

Optionaler Controller mit nützlichen Zusatzfunktionen

Mit Google-TV nutzbar

Nachteile

Spiele müssen separat erworben werden

Plattformbindung gekaufter Spiele

Lückenhaftes Crossplay

Google fährt mit ihrem Cloud-Gaming-Angebot Stadia derzeit ein gänzlich anderes Konzept. Bei Stadia handelt es sich nämlich um eine eigenständige Plattform, so wie beispielsweise den PC oder die PS5. Somit können nur Spiele per Stadia gestreamt werden, die ihr separat für die Plattform erworben habt oder die im Stadia Pro Abo für knapp 10 Euro im Monat enthalten sind. Die kostenlose Version Stadia Base beschränkt sich auf Streaming in Full-HD mit maximal 60 FPS und stellt somit die ideale Gelegenheit dar, um den Dienst bedenkenlos auszuprobieren. Gaming in satter 4K-Auflösung oder Bildraten jenseits der 60 FPS bleibt aber dem kostenpflichtigen Angebot Stadia Pro vorbehalten.

Löblich ist außerdem die nahtlose Integration von Stadia in ihr bisheriges Google-Ökosystem. Entscheidet ihr euch beispielsweise für das Google-TV-Set, so erhaltet ihr zusätzlich zum Pro Abo den Stadia Controller samt Google-TV-Stick. Zwar ist der Controller rein optionaler Natur ist, durch dedizierte Buttons für Screenshots und den Google Assistant ist dieser aber smarter als gewöhnliche Gamepads. Was Online-Titel anbelangt, so unterstützt nicht jedes Spiel auf Anhieb plattformübergreifendes Crossplay. Es wäre also ratsam, sich diesbezüglich genau zu informieren und das bei einer Kaufentscheidung entsprechend zu berücksichtigen.

Raytracing zum Spartarif: Nvidia GeForce Now

Bildquelle: Nvidia

Zum Anbieter: Nvidia GeForce Now

Vorteile

Kostenlose Version verfügbar

Vorinstallierte Spiele erleichtern die Handhabung

Große Auswahl an Spielen

Unterstützt Raytracing

Nachteile

Begrenzte Session-Dauer

Teils lange Warteschlangen

Nvidias Anwärter für den Cloud-Gaming-Thron nennt sich GeForce Now und verfolgt ein ganz eigenes Konzept: So gibt es eine vorgegebene Auswahl an Spielen, die mit mehreren hundert Titeln (Tendenz steigend) beispielsweise deutlich umfangreicher ausfällt als etwa beim Konkurrenten Stadia. Bereits gekaufte Spiele können außerdem innerhalb kürzester Zeit heruntergeladen werden oder sie sind bereits vorinstalliert und ihr könnt direkt loszocken. Dennoch kann es sein, dass einige Nischentitel nicht verfügbar sind, weshalb ein Vorab-Blick auf die Liste der unterstützten Spiele ratsam wäre.

Der nächste große Unterschied macht sich vor allem bei der kostenlosen Variante von GeForce Now bemerkbar: Hier beschränkt sich die maximale Session-Dauer auf gerade mal eine Stunde. Zwar könnt ihr euch nach Ablauf der Zeit unbegrenzt oft für eine nächste Session einloggen, aber gerade zu Stoßzeiten müsst ihr dann oftmals mit längeren Wartezeiten rechnen. Das kann auf Dauer schnell in Frustration münden.

Hier kommen deshalb die kostenpflichtigen Versionen ins Spiel: „Priority“ und „RTX 3080“. Die lösen beide Probleme, indem ihr je nach Abo bis zu 8 Stunden am Stück zocken könnt und außerdem eine priorisierte Position in der Warteschlange einnehmt. Außerdem steht euch in beiden Fällen Raytracing zur Verfügung. Wer das absolute Maximum an Leistung herausholen möchte, kann sich für 19,99 Euro im Monat für das Abo mit exklusivem Zugriff auf einen RTX-3080-Server sowie weiteren Boni gönnen. Im Hinblick auf steigende Grafikkartenpreise dürfte das somit ein weiterer Anreiz für das Abo sein.

Auch für Nicht-Gamer: Shadow

Das ist Shadow

Zum Anbieter: Shadow

Vorteile

Eigener virtueller Windows-PC

Cloud-Speicherplatz für Spiele oder andere Software

Für PC, Mac, Linux, Android und iOS verfügbar

Nachteile

Eher schwache Hardware

Verhältnismäßig teuer

Wer auf der Suche nach einem wahren Multitalent unter den Cloud-Gaming-Diensten ist, der ist bei Shadow absolut an der richtigen Adresse. Hier erhaltet ihr nämlich Zugriff auf euren eigenen virtuellen Windows-PC. Somit könnt ihr jedes Spiel, egal von welcher Plattform, einfach installieren und anschließend aus der Cloud streamen. Der Anbieter verspricht außerdem Gaming mit bis zu 60 FPS bei aktivierter 4K-Auflösung oder entsprechend 144 FPS in Full-HD. Darüber hinaus können Nutzer den virtuellen Rechner ebenso für zahlreiche Dinge abseits von Gaming verwenden – Bildbearbeitung, Videoschnitt oder 3D-Rendering? Alles kein Problem.

Der größte Kritikpunkt wäre allerdings der hohe Preis für das Abo. Zwar genießt ihr hier eine enorm große Freiheit was die Spieleauswahl oder weitere Anwendungsmöglichkeiten angeht, doch die Konkurrenz schläft nicht und bietet ihre Dienste zu deutlich erschwinglicheren Preisen. Was erschwerend hinzukommt ist die Tatsache, dass euch laut Website hierzulande lediglich die Leistung einer GTX 1080 zur Verfügung steht – das ist nach aktuellen Standards definitiv zu wenig. Es bleibt also abzuwarten, ob Shadow sich hier zeitnah an die Konkurrenz anpasst oder letztlich doch vom Markt verdrängt wird.

Für Fans von Konsolen-Games: PlayStation Now

Bildquelle: Sony

PlayStation Now bei Amazon

Hinweis: Die beiden Dienste Playstation Plus und PlayStation Now werden zukünftig zusammengelegt. Das bringt neben der Namensänderung noch zahlreiche weitere Veränderungen mit sich, die wir euch 22. Juni 2022 erfolgen. Sobald die Änderungen in Kraft getreten sind, werden wir den Artikel entsprechend anpassen. Die beiden DienstePlaystation Plus und PlayStation Now werden zukünftig zusammengelegt. Das bringt neben der Namensänderung noch zahlreiche weitere Veränderungen mit sich, die wir euch in einem gesonderten Artikel zu dem Thema auflisten. Die Umstellung soll auf dem europäischen Markt laut aktuellem Stand amerfolgen. Sobald die Änderungen in Kraft getreten sind, werden wir den Artikel entsprechend anpassen.

Vorteile

Ausgewählte PS4-Exklusivtitel auf dem PC spielbar

Große Auswahl an PS2-, PS3- und PS4-Spielen

Zahlreiche Titel auch offline spielbar

Nachteile

PS4/PS5 Controller notwendig (auch am PC)

Verfügbarkeit von Spielen oft nur kurzfristig

Beschränkte Qualität beim Spiele-Streaming

Sonys Abo-Service erfordert nicht einmal eine Konsole. Denn PlayStation Now funktioniert nicht nur auf PS4, sondern auch auf Windows-PCs. Der Dienst ist für 9,99 Euro im Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein Jahr verfügbar. Im reichhaltigen Programm finden sich über 800 Spiele aus allen Genres, die ursprünglich auf der PS2, PS3 oder PS4 erschienen sind. Hineinschnuppern in den Service könnt ihr dank einer siebentägigen Probephase.

Die Titel lassen sich entweder herunterladen (nicht bei PS3-Spielen) oder direkt streamen – je nachdem ob ihr genug Festplattenplatz oder eine gute Internetleitung besitzt. Vorsicht: Einige Spiele sind nur ein paar Monate im Programm, weshalb man diese als erstes in Angriff nehmen sollte. Spielstände verbleiben lokal oder in der Cloud und können mit Erwerb der Kaufversionen weiter genutzt werden.

Die Auswahl an Games ist vorzüglich: Es finden sich Must-Haves wie GTA 5, Uncharted 4, The Last of Us und Persona 5. Auch PS3-Klassiker wie Red Dead Redemption, Metal Gear Solid 4, Bioshock oder Fallout New Vegas überzeugen. Über PS Now sind übrigens auch Mehrspieler-Partien (z. B. in GTA Online oder Elder Scrolls Online) möglich. Ebenso lassen sich Trophäen einheimsen. Sony empfiehlt eine Bandbreite von mindestens 5 MBit/s für das Streaming. In der Praxis sind jedoch 25 MBit/s sowie der Anschluss über LAN-Kabel ratsam. Sonst kann es hin und wieder zu Aussetzern und Stotterern kommen. Kurzum bietet PlayStation Now ein reichhaltiges Angebot zum fairen Preis.

Darum lohnt sich Cloud-Gaming

Cloud-Gaming ist inzwischen auf fast allen gängigen Plattform verfügbar. Mit der steigenden Auswahl an unterschiedlichen Anbietern seid ihr außerdem längst nicht mehr auf eine aktuelle Konsole oder Gaming-Rechner angewiesen. Doch lohnt sich Cloud-Gaming überhaupt oder wärt ihr mit leistungsfähiger Hardware doch besser beraten? Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern, listen wir einige Szenarien auf, in denen ihr von Cloud-Gaming profitieren würdet:

Ihr spielt nur gelegentlich , weshalb ihr auch auch keinen Bedarf für eine Konsole oder einen Gaming-PC habt? In diesem Fall könnte Cloud-Gaming die optimale Lösung für euch darstellen.

, weshalb ihr auch auch keinen Bedarf für eine Konsole oder einen Gaming-PC habt? In diesem Fall könnte Cloud-Gaming die optimale Lösung für euch darstellen. Eure Hardware ist bereits in die Jahre gekommen , aber die Anschaffung einer neuen Konsole oder neuen Gaming-Rechners ist euch derzeit nicht möglich? Mit Cloud-Gaming könnt ihr dieses Problem komplett umgehen, zumal ein Abo auch nur den Bruchteil einer Neuanschaffung kostet und außerdem jederzeit wieder gekündigt werden kann.

, aber die Anschaffung einer neuen Konsole oder neuen Gaming-Rechners ist euch derzeit nicht möglich? Mit Cloud-Gaming könnt ihr dieses Problem komplett umgehen, zumal ein Abo auch nur den Bruchteil einer Neuanschaffung kostet und außerdem jederzeit wieder gekündigt werden kann. Euch reizt vor allem der Gedanke, dass ihr unterwegs auf eurem Smartphone oder Laptop AAA-Titel genießen könnt? Cloud-Gaming macht es möglich! Weiterer Vorteil ist außerdem, dass euer Akku deutlich länger durchhalten sollte, da sämtliche Berechnungen auf externen Servern und nicht eurem Gerät passieren.

Vor einer finalen Entscheidung solltet ihr außerdem nochmal prüfen, welche Anforderungen der jeweilige Dienst in Sachen Internetgeschwindigkeit genau hat. Damit steht und fällt die Nutzung eines jeden Cloud-Gaming-Dienstes – im Zweifelsfall lohnt es sich unter Umständen also in eine potentere Internetverbindung zu investieren, was aber wiederum zu höheren Kosten führen kann. Das sollte bei eurer Entscheidung also ebenso berücksichtigt werden.

Cloud-Gaming: Wie funktioniert das überhaupt?

Mit Google Stadia könnt ihr das selbe Spiel auf unterschiedlichen Geräten zocken. (Bildquelle: Google)

In der Regel funktioniert der Großteil der Cloud-Streaming-Dienste auf die selbe Art und Weise: Euch steht ein Server mit leistungsstarker Hardware zur Verfügung, auf dem eure jeweiligen Spiele dann tatsächlich laufen. Lediglich das ausgegebene Bild wird über eine App auf das entsprechende Endgerät gestreamt. Deshalb ist es völlig egal, über wie viel Leistung es verfügt. Die eigentliche Arbeit übernimmt der externe Server.

Das bedeutet: Solange das Gerät eurer Wahl – das kann entweder ein Smartphone, Tablet oder auch ein in die Jahre gekommener PC beziehungsweise Laptop sein – Videos flüssig wiedergeben kann, könnt ihr vermutlich auch ohne Weiteres auf Cloud-Gaming zurückgreifen.

Welche Internetverbindung ist erforderlich?

Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Der wichtigste Faktor, wenn es darum geht, aus der Wolke zu zocken: eine schnelle sowie stabile Internetverbindung. Hier versuchen sich die zahlreichen Dienste natürlich zu unterbieten, indem sie mit möglichst geringen Mindestvoraussetzungen in Bezug auf die benötigte Internetleistung werben. Dabei bewegen sich diese Angaben zwischen 5 Mbit/s bis zu 35 Mbit/s oder mehr. Die Faustregel lautet: Je besser euer Spielerlebnis sein soll (FPS, Bildwiederholrate, Auflösung und Grafikqualität), desto leistungsfähiger muss auch euer Internet sein.

Damit ihr bei so vielen Zahlen den Überblick nicht verliert, hier ein kurzes Rechenbeispiel: Angenommen, ihr verfügt über eine 16.000er-Leitung, so würde das einer Geschwindigkeit von umgerechnet etwa 16 Mbit/s entsprechen. Die meisten Dienste erfordern jedoch mindestens 20 Mbit/s, damit ihr mindestens mit einer Auflösung von 1080p und mit flüssigen 60 FPS zocken könnt.

Unsere Empfehlung: Für das optimale Spielerlebnis solltet ihr mindestens über eine 50.000er-Leitung verfügen und euch einen zuverlässigen Provider suchen – ein LAN-Kabel ist außerdem meistens zuverlässiger als die Verbindung per WLAN. Praktischerweise könnt ihr bei einigen Anbietern wie etwa Google Stadia eure Internetgeschwindigkeit direkt auf der Webseite testen lassen. Somit erfahrt ihr vorab, ob ein Upgrade des eigenen Internets überhaupt notwendig ist.

Hier geht's zum offiziellen Google-Stadia-Speedtest

So unterscheiden sich die Dienste

Auf den ersten Blick mögen sich die Cloud-Gaming-Angebote allesamt sehr ähnlich sehen, dennoch unterscheiden sie sich in einigen Punkten sehr stark voneinander. Das fängt damit an, in welcher Auflösung ihr spielen wollt. Während einige Services lediglich eine Auflösung von 1080p bieten, könnt ihr bei anderen Diensten sogar in 4K-Auflösung oder mit aktiviertem Raytracing spielen. Hierbei hängt alles erneut von eurer zur Verfügung stehenden Internetleitung ab – mehr Pixel oder FPS brauchen immer auch mehr Bandbreite.

Der nächste große Punkt wären die Spiele selbst. Viele der Anbieter bieten eine vordefinierte Auswahl an Spielen. Diese wird erfahrungsgemäß zwar stetig erweitert, sollte euer absolutes Lieblingsspiel aber trotzdem nicht mit dabei sein, könnte das ein K.O.-Kriterium darstellen. Es wäre also ratsam, sich im Vorfeld über den angebotenen Spielekatalog zu informieren. Im Falle von Shadow wird euch sogar ein kompletter virtueller Windows-PC zur Verfügung gestellt. In diesem Fall habt ihr also theoretisch unbegrenzte Möglichkeiten, die sich nicht nur auf Zocken beschränken müssen.

Google Stadia: Alles was ihr wissen müsst - rund um die neue Gaming-Plattform

Die Zukunft des Cloud-Gaming

An dieser Stelle soll noch ein weiterer Cloud-Gaming-Dienst genannt werden, der aktuell in den Startlöchern steht. So möchte der Versandgigant Amazon in Zukunft ebenfalls im Cloud-Gaming-Segment Fuß fassen. Ihr Dienst hört auf den Namen Amazon Luna und befindet sich derzeit noch in der Early-Access-Phase. Interessant ist hierbei, dass es ähnlich wie bei Google Stadia ein eigens für den Dienst entwickelten Controller gibt – inklusive Alexa-Spracherkennung versteht sich.

Bildquelle: Amazon

Aktuell zahlt man 9,99 Dollar pro Monat und erhält dafür Zugang zu einer wachsenden Zahl an Spielen, die auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden können: Unterstützt werden momentan PC, Mac, Fire TV, iOS und ausgewählte Android-Smartphones. Spannend sind außerdem die unterschiedlichen Abo-Pakete, die den Spielekatalog bei Bedarf nochmal erheblich erweitern. Darunter befinden sich Sammlungen von besonders familienfreundlichen sowie Retro-Games. Ebenfalls ist Ubisoft+ mit dabei, das in Kombination mit dem Cloud-Gaming-Dienst nutzbar ist. Allerdings ist der Dienst samt den unterschiedlichen Abos vorerst nur in den USA verfügbar.

Zum Anbieter: Amazon Luna

Die zahlreichen Abo-Strukturen scheinen sich derzeit außerdem immer mehr zu vermischen und somit existieren ebenfalls hybride Angebote – gute Beispiele hierfür sind etwa der Xbox Game Pass oder PlayStation Now. Beide Abos bieten euch nicht nur eine Spiele-Flatrate, sondern können unter anderem auch dazu genutzt werden, um Spiele gleichzeitig auf eure Konsole, euren PC oder sogar euer Smartphone zu streamen. Nintendo mischt ebenfalls mit und erlaubt es euch, ausgewählte Titel per Cloud-Streaming zu zocken, die für die Handheld-Konsole grafisch sonst zu anspruchsvoll wären.

Der Cloud-Gaming-Trend, startet gerade also erst so richtig durch. Es bleibt daher spannend, zu beobachten, in welche Richtung sich der Markt noch entwickeln wird. Eins steht aber jetzt schon fest: Vor allem Spielerinnern und Spieler profitieren vom immer größer werdenden Angebot an Spielen und den entsprechenden Streaming-Möglichkeiten. Gerade in Zeiten, in denen leistungsstarke Hardware immer mehr zu rarem Gut wird, können derartige Dienste eine praktische Alternative darstellen.