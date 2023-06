Was das „Game Pass“-Abonnement aktuell kostet und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Stufen des Spiele-Abos bietet, erfahrt ihr hier.

Der „Game Pass“ bietet drei verschiedene Abos an: Jeweils eines für Konsolen- sowie PC-Spieler und das „Ultimate“-Abo. Wir zeigen euch, was ihr aktuell monatlich für den Zugang zum Spieleangebot bezahlen müsst und welche Vorteile der „Game Pass“ noch bietet.

Preise & Vorteile im Überblick

Der „Game Pass“ ist ein monatlich kündbares Spiele-Abo. Mit dem Abo habt ihr am PC wie an Xbox Series S|X und Xbox One (S/X) Zugriff auf hunderte Spiele sowie alle Titel der Xbox Game Studios direkt zum Release.

Je nach Abo-Stufe, erhaltet ihr unterschiedliche zusätzliche Vorteile. Wir haben euch hier die Kosten und Vorteile in einer Tabelle zusammengefasst:

Konsole PC Ultimate Monatlicher Preis 9,99 Euro 9,99 Euro 12,99 Euro Auswahl über 300 Spiele über 400 Spiele über 400 Spiele Xbox Live Gold Nein Nein Ja Cloud-Gaming Nein Nein Ja EA Play Nein Ja Ja Mitgliederrabatte Ja Ja Ja

Demnächst: „Friends & Family“-Abo

Aktuell testet Microsoft ein „Friends & Family“-Abo, bei dem sich bis zu 5 Personen den „Game Pass Ultimate“ teilen können. Geplant ist ein Preis von 21,99 Euro im Monat, was im Idealfall bedeuten würde, dass bei 5 Teilnehmern jeder monatlich nur circa 4,40 Euro für das Spiele-Abo zahlen würde. Alle weiteren Infos dazu lest ihr hier:

Welches Abo ist empfehlenswert?

Wie ihr an der Tabelle schon seht, sind die 3 Euro mehr im Monat für das Ultimate-Abo in den meisten Fällen gut investiert.

Ihr erhaltet zusätzlich zum Game-Pass-Spielekatalog noch den Zugriff auf über 70 EA-Titel .

. Mit Xbox Live Gold könnt ihr an der Konsole online spielen und euch die kostenfreien Spiele durch „Games with Gold“ sichern.

könnt ihr an der Konsole online spielen und euch die kostenfreien Spiele durch „Games with Gold“ sichern. Durch Cloud-Gaming könnt ihr die Spiele jederzeit am Smartphone, Tablet, im Browser und auf Samsung Smart-TVs weiterspielen.

Was bietet die Konkurrenz?

Immer mehr Gaming-Abos kommen auf den Markt. Aktuell bietet der Game Pass das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die Konkurrenz schläft nicht.

Sony erweitert das Angebot von „PlayStation Plus“ ständig und auch die Liste an Retro-Titeln bei „Nintendo Switch Online“ lässt sich mittlerweile sehen. Ubisoft und EA kochen dazu noch ihr ganz eigenes Süppchen. Einen Überblick über die verschiedenen Spiele-Abos lest ihr hier:

