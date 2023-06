Mit „Amazon Luna“ bietet der Online-Versandhandel jetzt auch seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst an. Wer in der Testphase oder auch allgemein mit einem der angebotenen Abonnements nicht zufrieden ist, kann Amazon Luna ganz einfach kündigen. Wie das am PC und in der App funktioniert, zeigen wir euch hier.

Wenn euch die Probemitgliedschaft nicht überzeugt hat oder einfach nur eines der drei „Amazon Luna“-Abos wieder beenden wollt, braucht ihr hierfür keinen großen Aufwand betreiben und ein Kündigungsschreiben aufsetzen oder Ähnliches. Die Mitgliedschaft lässt sich ganz einfach über die Einstellungen im Browser oder in der Amazon-App beenden. Die verschiedenen Monats-Abo lassen sich dabei jederzeit zum nächsten Abbuchungstermin kündigen.

Am Browser kündigen

Loggt euch im Browser bei Amazon ein und bewegt den Mauszeiger oben rechts auf „Hallo, Konto und Listen“. Klickt im Dropdown-Menü unter „Mein Konto“ auf „Meine Mitgliedschaften und Abonnements“. Bildquelle: GIGA Klickt rechts neben dem jeweiligen Abo (Luna+, Ubisoft+, Jackbox Games) auf „Abonnement kündigen“ bzw. „Abonnement stornieren“. Bildquelle: GIGA Wählt jetzt einen Grund aus, warum ihr das Abo kündigen wollt und klickt auf den Button „Weiter“. Amazon lässt noch nicht locker, klickt bei den Vorschlägen auf den Button „Kündigung bestätigen“. Abschließend müsst ihr noch ein zweites Mal auf „Kündigung bestätigen“ klicken, um das Abo endgültig zu beenden. Bildquelle: GIGA

Abo per App beenden

Öffnet die Amazon-App und tippt auf das Bürger-Menü ≡ (unten rechts). Wischt herunter und tippt auf „Mein Bereich“ und dort auf „Mein Konto“. Unter dem „Kontoeinstellungen“ findet ihr „Meine Mitgliedschaften und Abonnements“, tippt darauf. Bildquelle: GIGA Wischt nach unten bis zum jeweiligen Abo (Luna+, Ubisoft+, Jackbox Games) und tippt dann auf „Abonnement kündigen“ bzw. „Abonnement stornieren“. Bildquelle: GIGA Wählt jetzt einen Grund aus, warum ihr das Abo kündigen wollt und drückt auf den Button „Weiter“. Amazon lässt aber noch nicht locker, drückt bei den Vorschlägen auf den Button „Kündigung bestätigen“. Abschließend müsst ihr noch ein zweites Mal auf „Kündigung bestätigen“ drücken, um das Abo endgültig zu beenden. Bildquelle: GIGA

In der Abo-Übersicht sehr ihr nun, wann das Abo genau endet. Als Prime-Kunde habt ihr danach weiterhin Zugriff auf das Prime-Gaming-Spieleangebot.

