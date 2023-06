Ihr könnt die ZDF-Nachrichtensendung „heute journal“ nicht nur im TV, sondern auch per Live-Stream verfolgen oder in der Mediathek nachholen. Hier zeigen wir euch, wie ihr die heute journal online am PC und dem Smartphone anschauen könnt – in HD, legal und kostenlos.

Das heute journal fasst die wichtigsten Ereignisse des Tages in einer halben Stunde zusammen und ist aufgrund des Magazin-Formats mit längeren Beiträgen und Hintergrundberichten eine willkommene Alternative zur kurzen Tagesschau des ZDF. Die Sendung besteht bereits seit 1978 und hat sich über die Jahre zu einer der beliebtesten und bekanntesten Nachrichtensendungen Deutschlands entwickelt. 2013 wurde das heute journal mit dem deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Nachrichtensendung“ ausgezeichnet.

Wann läuft das heute journal?

Das heute journal hat seinen festen Sendeplatz für gewöhnlich um 21:45 Uhr im ZDF. Bei besondere Events wie beispielsweise Sport-Übertragungen wird die Nachrichtensendung aber auch mal weiter hinten angesetzt. Wenn solche Events anstehen, lohnt sich ein Blick ins aktuelle TV-Programm.

Live-Stream

Wenn ihr nicht pünktlich vor dem Fernseher seid, könnt ihr die Sendung aber auch problemlos über den offiziellen Live-Stream des ZDF verfolgen:

Mediathek

Falls ihr mal eine Sendung verpasst habt oder einen bestimmten Beitrag nochmal anschauen wollt, ist das überhaupt kein Problem. In der ZDF-Mediathek am PC sowie in der App für alle Mobilgeräte findet ihr die Sendungen und Beiträge der vergangenen 3 Wochen:

Android

ZDFmediathek & Live TV ZDFonline

iPhone & iPad (iOS)

ZDFmediathek ZDF

Weitere TV-Streamingdienste

Wenn ihr bereits einen TV-Streamingdienst nutzt oder aufgrund der größeren Senderauswahl darüber nachdenkt, findet ihr hier eine Übersicht der Dienste, die einen Live-Stream von ZDF und somit auch des heute journals anbieten.

Bei vielen Streamingdiensten könnt ihr ZDF und andere öffentlich-rechtliche Sender mit einem kostenfreien Account anschauen – meist jedoch nur in SD-Qualität. Ausnahme ist hier der Streamingdienst „Joyn“, der auch in der kostenlosen Variante einen HD-Stream von ZDF anbietet.

