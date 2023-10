ARD bringt deutsche Kultserie zurück – aber Fans sollen draufzahlen

34 Jahre lang lief die Lindenstraße in der ARD, jetzt kehren alle Folgen ins Streaming-Angebot zurück. Fans der Serie können sie allerdings nicht einfach so anschauen, denn die Lindenstraße ist nur auf dem kostenpflichtigen Portal ARD Plus zu sehen. Dafür werden monatlich 4,99 Euro fällig.

ARD Facts

Lindenstraße: Alle Folgen bei ARD Plus

Ab dem 16. November stehen nach und nach alle 1.758 Folgen der Lindenstraße als Streaming-Angebot zur Verfügung. Allerdings bietet die ARD die Kultserie nicht in ihrer eigenen Mediathek an, sondern nur bei ARD Plus. Das kostenpflichtige Portal kann für 4,99 Euro im Monat abonniert werden.

Zum Start stehen die ersten 52 Folgen aus den Jahren 1985 und 1986 zur Auswahl, weitere Jahrgänge werden jeweils eine Woche später donnerstags angeboten. Am 6. Dezember stellt die ARD dann alle 35 Weihnachtsfolgen der ersten deutschen Seifenoper ins Netz (Quelle: WDR Media Group).

Bei ARD Plus sind nicht nur alte Folgen der Lindenstraße abrufbar, sondern unter anderem auch viele Tatort-Ausgaben seit 1970. Weitere Klassiker wie „Ein Herz und eine Seele“, „Liebling Kreuzberg“ und „Die Unverbesserlichen“ stehen ebenfalls zur Verfügung. Im Kinderbereich warten unter anderem die Sesamstraße, die Maus und Käpt’n Blaubär.

So könnt ihr beim Streamen Geld sparen:

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

ARD Plus 14 Tage kostenlos testen

Das Angebot von ARD Plus kann 14 Tage lang kostenlos getestet werden. Die Buchung ist auch über Amazon Prime und Apple TV möglich. Bei YouTube ist der Video-on-Demand-Dienst als Primetime-Kanal verfügbar. Kunden von Magenta TV der Telekom erhalten ARD Plus kostenlos. ARD Plus ist monatlich kündbar.

Nach Angaben der ARD Plus GmbH können einige Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in der frei zugänglichen ARD Mediathek bereitgestellt werden. Um den Zuschauern dennoch ein größeres Angebot bieten zu können, sei ein kostenpflichtiges Angebot unumgänglich.