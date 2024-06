Fußball heute: Deutschland vs. Ukraine im Live-Stream & TV | kostenlose Übertragung

Heute, am Montag, den 3. Juni 2024, steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der nächste Test kurz vor der Europameisterschaft statt. Diesmal tritt das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen die Ukraine an. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Ukraine im Live-Stream und TV mitverfolgen. Welcher Sender überträgt das Länderspiel heute und wann kann man einschalten?

Wie bei den Vereinswettbewerben gibt es inzwischen auch bei den Länderspielen mehrere Sender, die die Übertragungen anbieten. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zeigt auch RTL einige Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Heute könnt ihr das Spiel Deutschland vs. Ukraine im Free-TV bei ARD sehen. Die Übertragung startet um 20:25 Uhr. Den ARD-Live-Stream gibt es kostenlos und in HD-Qualität auf der Website des TV-Senders sowie über die entsprechenden Apps für Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, verschiedene Streaming-Sticks und andere Abspielgeräte. Hier geht es zum Stream im Browser.

Fußball heute im Live-Stream & TV bei ARD: Deutschland vs. Ukraine

Wann startet die Übertragung? Der Fußballabend beginnt heute bei ARD um 20:25 Uhr.

Wann beginnt das Spiel? Der Anstoß des DFB-Spiels erfolgt um 20:45 Uhr.

Wo findet das Spiel statt? Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, Deutschland.

Wer kommentiert? Moderiert wird der Fußballabend von Alexander Bommes. An seiner Seite steht der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister 2014, Bastian Schweinsteiger, als Experte bereit. Als Kommentator ist Tom Bartels zu hören, Co-Kommentator ist Thomas Broich.

Worum geht es? Es handelt sich um ein Freundschaftsspiel auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft in wenigen Tagen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es heute vor allem darum, die Spieler für den EM-Kader zu sichten und die Stammformation zu ermitteln.

Gibt es eine Radio-Übertragung? WDR Event wird eine Live-Übertragung des Deutschlandspiels heute kostenlos im Online-Radio übertragen. Hier geht es zum Radiosender.

Nach dem Deutschlandspiel heute gibt es noch einige Zusammenfassungen weiterer Länderspiele vom Montag zu sehen. Unter anderem treffen England und Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Nordmazedonien sowie Gibraltar und der deutsche Gruppengegner Schottland aufeinander.

DFB-Länderspiel heute: Deutschland vs. Ukraine

Das Spiel gegen die Ukraine heute ist das erste von zwei letzten Spielen, bevor die Heim-EM am 14. Juni mit dem Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland beginnt. Trainer Julian Nagelsmann kann heute wieder auf den genesenen Torwart Manuel Neuer zurückgreifen. Der Bayern-Keeper soll als Nummer 1 heute in das Spiel gehen. Zuletzt stand Neuer bei der WM 2022 im Deutschland-Tor. Verzichten muss das DFB-Nationalteam hingegen auf Toni Kroos und Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), die am Samstag noch beim Champions League Finale im Einsatz waren. Das könnten die Startaufstellungen sein:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt - Andrich, P. Groß - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Neuer - Kimmich, Tah, Anton, Mittelstädt - Andrich, P. Groß - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz Ukraine: Trubin - Mykhaylichenko, Matviyenko, Zabarnyi, Konoplya - Zinchenko, Brazhko - Mudryk, Shaparenko, Tsygankov - Dovbyk

Kurz vor dem Turnier stehen diese 27 Spieler im vorläufigen EM-Kader von Deutschland:

Torhüter

Manuel Neuer, FC Bayern München

Marc-André ter Stegen, FC Barcelona

Oliver Baumann, TSG 1899 Hoffenheim

Alexander Nübel, VfB Stuttgart

Abwehr

Joshua Kimmich, FC Bayern München

Robin Koch, Eintracht Frankfurt

Maximilian Mittelstädt, VfB Stuttgart

Antonio Rüdiger, Real Madrid

Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund

Jonathan Tah, Bayer Leverkusen

David Raum, RB Leipzig

Waldemar Anton, VfB Stuttgart

Benjamin Henrichs, RB Leipzig

Mittelfeld

Robert Andrich, Bayer Leverkusen

Chris Führich, VfB Stuttgart

Pascal Groß, Brighton & Hove Albion

Ilkay Gündogan, FC Barcelona

Aleksandar Pavlovic, FC Bayern München

Leroy Sané, FC Bayern München

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen

Toni Kroos, Real Madrid

Jamal Musiala, FC Bayern München

Sturm

Niclas Füllkrug, Borussia Dortmund

Kai Havertz, FC Arsenal

Deniz Undav, VfB Stuttgart

Thomas Müller, FC Bayern München

Maximilian Beier, TSG 1899 Hoffenheim

Der endgültige Kader mit 26 Namen muss bis 7. Juni Mitternacht ernannt werden.

Deutschland und der heutige Gegner Ukraine trafen bislang 9 Mal aufeinander. 5 Mal ging der DFB als Sieger vom Platz. Das letzte Aufeinandertreffen bei einem Freundschaftsspiel im Juni 2023 endete mit 3:3 Unentschieden. Heute Abend könnt ihr ab 20:25 Uhr zur Live-Übertragung des Fußball-Testspiels auf dem Weg zur EM einschalten, um 20:45 Uhr erfolgt der Anstoß in Nürnberg. Zum ARD-Live-Stream im Browser.

