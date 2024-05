Konkurrenz für EA: Neues FIFA-Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen

Fußball-Fans dürfen sich dieses Jahr nicht nur auf die Europameisterschaft in Deutschland freuen. Einem Leak zufolge sollen dieses Jahr auch gleich zwei hochwertige Fußball-Games auf den Markt kommen – EA Sports FC bekommt somit wohl von der FIFA Konkurrenz.

Als die Partnerschaft zwischen dem Weltfußballverband FIFA und EA 2022 öffentlich in die Brüche ging, kündigten beide Parteien große Pläne an: Der Videospielpublisher versicherte, dass mit EA Sports FC 24 die Spielereihe unter neuem Namen unvermindert weiterleben würde. FIFA dagegen stellte in Aussicht, dass die eigene Namenslizenz umgehend an einen oder sogar mehrere neue Gaming-Partner gereicht werden solle. Letzteres scheint sich nun mit etwas Verspätung zu bewahrheiten, denn ein Leak verrät, dass Publisher 2K noch dieses Jahr FIFA 2K25 veröffentlichen soll.

Anzeige

FIFA 2K25: Schwergewicht steigt beim Fußball ein

Laut einem Twitter-Post des ghanaischen Gaming-Shops Moh Play Inc. ist FIFA eine Kooperation mit dem Publisher 2K eingegangen – und das erste Spiel soll bereits dieses Jahr erscheinen. Das Spiel soll unter dem Namen 2K25 anstoßen.

Falls sich das Leck als akkurat herausstellt, hat sich FIFA somit einen erfahrenen Sportspiel-Publisher als neuen Partner geschnappt – neben der NBA-2K-Reihe zeichnet das Unternehmen schließlich auch noch unter anderem für die WWE-2K-Reihe sowie verschiedene NHL- und Golf-Spiele verantwortlich.

Anzeige

Der Release-Zeitraum darf aktuell aber zumindest noch angezweifelt werden – schließlich blieben somit nur noch wenige Monate Zeit, um das Spiel vorzustellen und zu bewerben. Auch die Bemerkung, dass es somit ideal zur WM 2026 erscheinen würde, macht stutzig, denn diese ist noch 2 Jahre entfernt.

Fußball-Fans dürfen sich auf EA-Konkurrent freuen

Dass FIFA auf kurz oder lang einen neuen Publisher-Partner findet, war abzusehen – und dass EA zum ersten Mal seit Jahren wieder ernstzunehmende Konkurrenz bekommt, könnte sich für Fußball-Fans als echten Gewinn herausstellen. Konamis Pro Evolution Soccer hat in dieser Hinsicht eine große Lücke hinterlassen.

Anzeige

Allerdings sollten die Korken vielleicht noch nicht zu früh knallen, denn 2K hat in der Vergangenheit beinahe genau so oft wie EA Kritik wegen Lootboxen und anderer unschöner Monetarisierungsversuchen einstecken müssen. Mit FIFA 2K25 könnte sich dies nahtlos fortsetzen.

Wir zeigen euch 7 der größten Skandalaussagen von großen Publishern in unserer Bilderstrecke:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.