60 Euro sparen: Xbox verscherbelt beliebtes Star-Wars-Game

Lichtschwerter und Lego-Klötzchen sind ein gutes Team, wie Star Wars: Die Skywalker Saga beweist. Im Xbox-Store könnt ihr euch das bunte Abenteuer in der Galactic Edition nun mit einem satten Rabatt von 60 Euro schnappen.

Xbox-Deal – Lego Star Wars: Die Skywalker Saga stark reduziert

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga fasst alle Haupteinträge der Sci-Fi-Reihe in einem bunten Paket zusammen – von Anakins Podracing über Lukes Trainingseinheiten mit Yoda bis hin zu Reys Aufeinandertreffen mit Kylo Ren könnt ihr alle wichtigen Momente der 9 Filme nachspielen und dabei wie aus anderen Lego-Spielen gewohnt zwischen zahlreichen beliebten Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten hin- und herwechseln. Im Gegensatz zu den älteren, strikt linearen Lego-Star-Wars-Spielen setzt dieses nun allerdings auf verschiedene Planeten, die in sich als Open Worlds erkundbar sind.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga an:

Official LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Gameplay Trailer

Star-Wars- und Lego-Fans gleichermaßen zeigen sich von dem Gesamtpaket der Skywalker-Saga begeistert. Auf Metacritic kann das Jedi-Abenteuer eine starke Wertung von 82 vorweisen, im Xbox-Store vergeben über 480 Gamer insgesamt 4,3 von 5 möglichen Sternen. (Quelle: Metacritic)

Die Galactic Edition beinhaltet nicht nur das Basis-Spiel, sondern zudem zwei downloadbare Charaktersammlungen, die euch unter anderem Zugriff auf Figuren aus anderen Projekten wie The Mandalorian, Andor und Rogue One bietet. Bis zum 27. Mai 2024 könnt ihr euch Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition jetzt für nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro sichern.

Xbox-Charts: Große Rabatte in den Bestsellern

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga kann sich in den Xbox-Bestellern zwar in die Top 30 kämpfen, doch für ganz oben reicht es nicht – an der Spitze der Charts finden sich aber trotzdem große Rabatte. Unter anderem können sich EA Sports FC 24, Minecraft, Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy stark reduziert in den Bestsellern behaupten. (Quelle: Xbox)

