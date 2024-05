Steam: Eines der besten Rollenspiele kehrt dank Tiefstpreis in die Bestseller zurück

Baldur’s Gate 3 ist nicht nur der spielgewordene Traum aller Fans von Dungeons and Dragons, sondern für viele ein Meilenstein unter den Singleplayer-Rollenspielen. Bei Steam gibt es Larians Meisterwerk gerade zum reduzierten Preis.

Baldur’s Gate 3 Facts

Von Game Awards bis BAFTA, der Trophäenschrank bei Entwickler Larian dürfte aus allen Nähten platzen. Baldur’s Gate 3 hat jedoch nicht nur bei den Preisverleihungen abgeräumt, sondern auch Bestnoten bei den Kritikern bekommen. Bei Metacritic steht das Spiel bei einer Durchschnittswertung von 96, eine Zahl, die wir auch mit unserem Test unterschreiben. (Quelle: Metacritic).

Anzeige

Auf Steam konnte das Rollenspiel nach dem Release sogar über 875.000 gleichzeitig aktive Nutzer verbuchen – ein Platz in der Top 10 der meistgespielten Spiele auf Valves Plattform. (Quelle: SteamDB). Auf selbiger bekommt ihr Baldur’s Gate 3 aktuell zum Tiefstpreis, dank 15 Prozent Rabatt. Noch bis zum 23. Mai um 19:00 Uhr deutscher Zeit gibt es BG3 für 50,99 Euro. Der Preis sichert BG3 erneut einen Platz in den Bestsellern. (Quelle: Steam).

Baldur's Gate 3 Larian Studios

Wie spielt sich Baldur’s Gate 3?

Das Rollenspiel ist nach der Vorlage des bekannten Pen-&-Paper-RPGs Dungeons and Dragons entstanden. Zu Beginn erstellt ihr euch einen eigenen Charakter. Ihr wählt Volk, Aussehen und Klasse und stürzt euch in ein Abenteuer an der Schwertküste.

Anzeige

Während der Reise begegnen euch immer wieder Charaktere, die sich euch anschließen wollen, eure aktive Gruppe besteht aber immer aus euch und drei weiteren Mitstreitern. Die Begleiter haben ein eigenes Inventar, Ausrüstung und steigen im Level auf. Ihr erlangt also stets neue Fähigkeiten und Zauber.

Baldur's Gate 3: Launch-Trailer

Gekämpft wird in Runden, in denen jedem Charakter nur eine begrenzte Anzahl an Aktionen und Bewegungen zur Verfügung steht. Der Vorlage entsprechend wird in BG3 ein Großteil der Interaktionen und Handlungen ausgewürfelt. Ob ihr einen Gegner trefft oder nicht entscheidet also ein Würfel und auch der Schaden, den ihr macht, hängt von eurem Würfelglück ab.

Anzeige

Allerdings gewähren eure Attribute Boni auf euer Würfelergebnis und auch eure Ausrüstung und einige Zauber können die finale Zahl erhöhen. Soziale Interaktionen, aber auch Handlungen in der Spielwelt werden ebenfalls ausgewürfelt. Ihr wollt jemanden erfolgreich belügen? Würfeln. Ihr wollt ein Schloss knacken? Würfeln.

Viele Fans sind nicht nur von der DnD-Umsetzung begeistert, sondern auch von der spannenden Geschichte und den glaubhaft geschriebenen Charakteren. Viel Lob gibt es auch für die spielerischen Freiheiten, da es nie nur eine Lösung für ein Problem, einen Kampf oder eine Quest gibt. In Baldur’s Gate 3 erwarten euch Hunderte Stunden Spielzeit. Falls ihr auf einen ersten Steam-Deal gewartet habt, ist jetzt eure Chance.