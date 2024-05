Statt 39,99 Euro jetzt gratis: Epic schenkt euch eine riesige Rollenspiel-Perle

Ihr könntet mal wieder neues RPG-Futter gebrauchen? Dann lohnt sich ein Blick in den Epic Games Store. Im Online-Shop könnt ihr euch die Game-of-the-Year-Edition von Dragon Age Inquisition komplett kostenlos sichern – aber nur noch bis Donnerstag!

Sichert euch Dragon Age Inquisition kostenlos

Mindestens einmal pro Woche lohnt sich für PC-Spieler ein Ausflug in den Epic Games Store. Denn immer donnerstags um 17:00 Uhr haut der Steam-Rivale neue Gratis-Games raus. Nicht immer gibt es echte Blockbuster abzustauben, doch diese Woche kann sich das Angebot wirklich sehen lassen!

Denn bis zum 23. Mai um 17:00 Uhr könnt ihr euch jetzt gerade Dragon Age Inquisition kostenlos sichern (bei Epic Games anschauen). Epic verschenkt übrigens nicht nur die Basis-Version des Spiels, sondern bietet euch direkt die Game-of-the-Year-Edition an. In dieser sind zusätzlich auch noch drei große DLC-Pakete, ein paar digitale Goodies und zusätzliche Ausrüstung enthalten. Das Gesamtpaket kostet regulär 39,99 Euro – ihr kriegt es jetzt hingegen gratis.

Erste Szenen aus dem Rollenspiel gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

Dragon Age Inquisition: Trailer zur GOTY-Edition

Für wen lohnt sich Dragon Age Inquisition?

Mit einem Metascore von 85 Punkten braucht sich Dragon Age Inquisition auf jeden Fall nicht vor anderen Rollenspielen verstecken (Quelle: Metacritic). Der dritte Teil setzt wieder auf die größten Stärken der Reihe: die interessanten Geschichten, die sich im Spiel entspinnen und die Beziehungen zu euren Begleitern. Denn je nachdem wie ihr euch im Spiel verhaltet, sind diese mal mehr oder mal weniger von euch angetan und entwickeln für euch vielleicht sogar mehr als freundschaftliche Gefühle.

Wer sich selbst Rollenspiel-Experte nennt, sollte diese 10 RPGs auf jeden Fall gespielt haben:

Im Vergleich zu den vorherigen Teilen laufen die Kämpfe in Inquisition etwas actionreicher ab und es gibt mehrere Spielwelten zu erkunden. Wer nur durch die Story eilen will, ist etwa 50 Spielstunden damit beschäftigt. Seid ihr hingegen daran interessiert, jede Nebenquest abzuschließen und jedes Geheimnis zu lüften, könnt ihr die Spielzeit beinahe verdreifachen. Perfekt fürs Sommerloch also!