Tesla macht Schluss: Neue E-Autos verlieren geniales Feature

In Sachen Entertainment ist Tesla vielen anderen E-Auto-Herstellern meilenweit voraus. Wer will, kann in seinem Auto sogar PC-Spiele über Steam zocken. Doch nun zieht das Unternehmen bei diesem Feature den Stecker – aber immerhin nicht bei allen Fahrzeugen.

Tesla streicht Steam-Support für neue Model-S- und Model-X-Autos

Seit Dezember 2022 können Tesla-Fahrer schon Steam in einer Beta-Version in ihren Autos nutzen. Einzige Einschränkung: Das Feature funktioniert nur, wenn ihr euer Fahrzeug geparkt habt.

Für PC-Spieler, die an der Schnellladestation kurz aufladen und sich die Zeit vertreiben wollen, ist diese Funktion ein echter Segen – schließlich bietet die verbaute Hardware in den Tesla-Autos genug Power, um selbst Games wie Cyberpunk 2077 spielen zu können.

Doch nun zieht Tesla diesem Projekt den Stecker, wie Nutzerberichte auf Twitter belegen. Demnach werden Käufer eines neuen Model S oder Model X von Tesla darüber informiert, dass sie auf diese Funktion in Zukunft verzichten müssen:

Tesla aktualisiert den Spielecomputer in Ihrem Model X und Ihr Fahrzeug ist nicht mehr in der Lage, Steam-Spiele zu spielen. Alle anderen Unterhaltungs- und App-Funktionen sind davon nicht betroffen.

Alte Teslas können weiterhin Steam nutzen

Allem Anschein nach verlieren jedoch nur neue Fahrzeuge diese Funktionalität. Wer also bereits einen Tesla sein Eigen nennt, auf dem die Steam-App läuft, sollte diese voraussichtlich auch weiterhin nutzen können. Ein klares Statement seitens Tesla fehlt zum aktuellen Zeitpunkt jedoch.

Warum sich das Unternehmen dazu entschlossen hat, den Steam-Support bei den neuen Fahrzeugen zu streichen, ist ebenfalls nicht bekannt. Gut möglich, dass Tesla sich schlichtweg dazu entschlossen hat, das Projekt ad acta zu legen, weil zu wenige Fahrer es genutzt haben.

Kein Wunder: Schließlich bietet die Entertainment-Konsole der E-Autos von Tesla noch genügend Alternativen, um sich die Zeit zu vertreiben.