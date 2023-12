Nachfolge von Anne Will: ARD verrät wichtigstes Geheimnis

Die ARD hat den Starttermin für die neue politische Talkshow von Caren Miosga bekannt gegeben. Geplant sind 30 Folgen pro Jahr, immer sonntags um 21.45 Uhr. Miosga und die ARD haben sich für die Nachfolgesendung von Anne Will viel vorgenommen.

ARD-Polittalk mit Caren Miosga ab 21. Januar 2024

Am 21. Januar 2024 ist es soweit. An diesem Tag wird die ehemalige Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga die Nachfolge von Anne Will antreten, wie der NDR jetzt bestätigt hat (Quelle: NDR).

Nach dem Abschied von Anne Will am vergangenen Sonntag tritt Miosga in große Fußstapfen. Miosga plant, den attraktiven Sendeplatz nach dem Tatort zu nutzen, um mit relevanten Gästen über das wichtigste Thema der Woche zu diskutieren. Dabei sollen verschiedene Perspektiven beleuchtet und die politischen Prozesse dahinter transparent gemacht werden. Die Sendung soll jedoch keine Kopie sein, sondern sich durch ein neues Konzept auszeichnen, das auf Verständlichkeit und Tiefe setzt.

Das Hauptziel der Sendung sei es, den Zuschauern einen Mehrwert und Erkenntnisgewinn zu bieten. Miosga will mit ihrer Sendung die Ereignisse der Woche aufarbeiten und Diskussionen für die kommende Woche anregen.

Die ARD betont den Anspruch der Sendung, durch unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen ein umfassendes Bild der politischen Landschaft zu zeichnen. Miosga und ihr Team übernehmen das Studio in Berlin-Adlershof, das derzeit neu ausgestattet wird. Weitere Details zu Konzept und Ausstattung der Sendung werden Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben.

Caren Miosga: Polittalk neu aufgelegt

Die Erwartungen an den Start der neuen Polittalk-Sendung sind hoch. Die ARD und Miosga selbst sind optimistisch, das politische Gesprächsformat neu beleben zu können. Fans politischer Talkshows dürfen gespannt sein, wie Miosga das Erbe von Anne Will weiterführen und neu interpretieren wird.