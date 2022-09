Bei der gestrigen Ausgabe der Tagesthemen staunte so mancher Zuschauer sicher nicht schlecht: Die Sendung war schon fast vorbei, da trat ein besonderer Überraschungsgast vor die Kamera. Er wollte einen neuen Rekord verkünden, den Moderatorin Caren Miosga gerade gebrochen hatte.

Ulrich Wickert überrascht bei Tagesthemen

Die Dienstagsausgabe der Tagesthemen in der ARD wird manchem Zuschauer bestimmt noch etwas länger im Gedächtnis bleiben. Der langjährige Moderator Ulrich Wickert tauchte erstmals seit mehr als 15 Jahren auf, um eine besondere Botschaft zu verkünden. Es sei ein Rekord gebrochen worden, wie er den Zuschauer höchstpersönlich mitteilte.

Caren Miosga, so Wickert, habe nun länger als er selbst durch die Tagesthemen geführt. Nicht ganz so ernst verwies er auf sich selbst als „ewigen Rekordhalter im Tagesthemen-Moderieren“, der durch Miosga „eine Niederlage einstecken“ musste. Das sei aber gar kein Problem, denn Miosga ist ihm die „liebste Moderatorin“ (Quelle: Tagesschau). Die stand daneben und kam aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Lob gab es auch von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Nachdem Miosga am 16. Juli 2007 ihre Vorgängerin Anne Will ablöste, habe sie sich immer „kompetent, verständlich und klar, hochprofessionell“ gegeben. An „Empathie und einem besonderen Charme“ würde es ihr auch nicht fehlen.

Miosga und Wickert: 15 Jahre Tagesthemen

Sowohl Miosga als auch Wickert haben insgesamt je 15 Jahre lang durch die Sendung geführt. Wickert war von 1991 bis 2006 aktiv und präsentierte die Tagesthemen erst im Wechsel mit Sabine Christiansen, später mit Gabi Bauer und dann Anne Will. Miosga wiederum ist seit dem Jahr 2007 vor der Kamera zu sehen, sie moderiert heute im Wechsel mit Ingo Zamperoni.

Den bisherigen Rekord von Wickert kann Miosga nicht nur einfach einstellen. Erst kürzlich wurde ihr Vertrag mit der ARD um drei weitere Jahre bis 2025 verlängert.