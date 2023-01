Seit dem Jahr 2007 ist die Politik-Talkrunde mit Anne Will Bestandteil des Sonntagsprogramms der ARD. Jetzt steht fest: Der Vertrag mit der Journalistin mit dem NDR wird nicht verlängert. Um einen Rausschmiss handelt es sich aber nicht.

Anne Will hört auf: Aus nach 16 Jahren

Der Norddeutsche Rundfunk hat bestätigt, dass die Politik-Talkrunde von und mit Anne Will nicht mehr fortgeführt wird. Zum Jahresende soll die beliebte Talkshow eingestellt werden. Dem NDR zufolge ist es die 56-jährige Journalistin selbst, die auf eine Vertragsverlängerung verzichtet. An einem Quotentief kann es nicht liegen, denn im Mittel kommt die Sendung auf mehr als 3,6 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 15,1 Prozent.

Anne Will selbst gibt an, dass sie die Sendung „immer außerordentlich gerne“ gemacht hat und weiterhin „unendlich dankbar für das Vertrauen“ in ihre journalistische Arbeit ist. Bis zum Ende der Sendung will sie „mit unvermindertem Engagement“ an der Talkrunde weiterarbeiten. Für das Jahr 2024 hat sie einen Neustart mit anderen Projekten im Blick (Quelle: NDR).

Dass es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin auf dem Programmplatz am Sonntagabend geben wird, steht bereits fest. NDR und ARD befinden sich nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen mit Kandidaten. Details dazu wurden allerdings noch nicht genannt.

Für die ARD handelt es sich bereits um den zweiten großen Abschied von Moderationsgrößen in kurzer Zeit. Nach mehr als 20 Jahren bei Hart aber fair hatte unlängst Frank Plasberg seinen Posten geräumt und Louis Klamroth die Moderation der Sendung überlassen.

Anne Will: Führende Politik-Talkrunde

Die Sendung Anne Will gilt als eine der führenden Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen. Die Moderatorin hatte den zentralen Sendeplatz im September 2007 von ihrer Vorgängerin Sabine Christiansen übernommen. Zuvor war sie als Moderatorin bei den ARD-Tagesthemen zu sehen. Popularität erlangte sie 1999, als sie als erste Frau die Sportschau moderierte.