Apple hat gerade eine neue Version von watchOS für die Apple Watch veröffentlicht. Nun warnt Spotify vor der Software, denn Musik-Streaming ist nach dem Einspielen von watchOS 9 nicht möglich. Nur offline lassen sich Musik und Podcasts anhören. Jetzt liegt es an Apple, das Problem aus der Welt zu schaffen.

Spotify: watchOS 9 sorgt für Probleme

Vor wenigen Tagen hat Apple nicht nur iOS 16 offiziell vorgestellt, sondern auch watchOS in einer neuen Version veröffentlicht. Die Software für die Apple Watch ab der Series 4 bietet nicht nur eine neu gestaltete Kompass-App und eine verbesserte Trainings-App, sondern führt auch zu Schwierigkeiten bei Spotify.

In der Spotify-Community haben sich bereits einige Nutzer darüber beschwert, dass watchOS 9 zu Problemen führt. Jetzt hat sich der Musik-Streaming-Anbieter selbst zu Wort gemeldet und empfohlen, die Aktualisierung vorerst nicht auf der Apple Watch zu installieren. Allem Anschein nach sorgt ein Fehler dafür, dass das Streamen von Inhalten über die Uhr größtenteils unmöglich wird (Quelle: Spotify Community).

Spotify-Nutzern mit einer Apple Watch bleibt derzeit nichts anderes übrig, als auf watchOS 9 zu verzichten. Haben sie das Update für das Betriebssystem bereits installiert, dann lassen sich derzeit nur Inhalte abspielen, die zuvor bereits heruntergeladen wurden. Echtes Streaming ist also nicht mehr möglich. Alternativ kann Spotify weiter direkt über das iPhone genutzt werden.

Im Video: So holt ihr noch mehr aus Spotify heraus.

watchOS 9: Spotify informiert Kunden per E-Mail

Mittlerweile weist Spotify nicht mehr nur im Hilfebereich auf das Problem hin, sondern informiert Nutzer zusätzlich per E-Mail darüber, von watchOS 9 besser Abstand zu nehmen. Derzeit ist noch völlig offen, wann Spotify in Kombination mit der neuesten Apple-Watch-Software verwendet werden kann. Jetzt ist Apple am Zug, möglichst schnell für Abhilfe zu sorgen.