Besitzer einer Apple Watch können nun auch Musik von Spotify auf der Smartwatch speichern und offline anhören. Dazu wird ein Premium-Account von Spotify benötigt. Eine Apple Watch ab der Series 3 wird darüber hinaus neben Kopfhörern vorausgesetzt.

Apple Watch Facts

Apple Watch: Musik von Spotify offline hören

Nach der offiziellen Ankündigung im Mai 2021 hat Spotify seinen Worten nun auch in Deutschland Taten folgen lassen. Ab sofort steht ein Update der App für die Apple Watch zur Verfügung, mit der ein lang ersehntes Feature endlich Einzug hält. Für das Musikhören über Spotify wird keine Internetverbindung mehr benötigt. Nutzer müssen aber selbst tätig werden, um auch offline mit Musik versorgt zu bleiben.

Besitzer einer Apple Watch können nun einzelne Songs, Alben oder gleich eine ganze Playlist auf der Smartwatch speichern. Dazu muss nichts weiter gemacht werden, als bei Spotify zum Menü zu navigieren und dort auf die Zeile „Auf Apple Watch herunterladen“ zu tippen. Schon landen die Lieder auf der Apple Watch, was mit einem kleinen grünen Pfeil neben den Songs auch visuell bestätigt wird (Quelle: Spotify).

Ein begleitendes Smartphone wird nach dem Download nicht mehr benötigt, was einige Vorteile bietet: „Perfekt für den nächsten Lauf oder um beide Hände beim Kochen konzentriert zu halten. Lassen Sie Ihr Handy zurück und bleiben Sie trotzdem mit der Musik und den Podcasts verbunden, die Sie lieben“, heißt es in der Ankündigung. Kopfhörer reichen nun neben der Apple Watch am Handgelenk aus.

Im Video: So holt ihr noch mehr aus Spotify heraus.

Spotify: Offline-Musik ab Apple Watch Series 3

Um auch ohne Internetverbindung Musik über Spotify hören zu können, wird eine Apple Watch ab der Series 3 benötigt. WatchOS sollte mindestens in der Version 6.0 installiert sein. Die heruntergeladenen Musikstücke lassen sich wie gehabt über Siri steuern.