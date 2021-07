„God of War“ (2018) gehört zu den Kronjuwelen der PS-Exklusiv-Spiele und nun könnt ihr es endlich auf dem PC spielen.

God of War Facts

God of War: Auf Umwegen auch auf PC

Für das Reboot von God of War legte sich Sony ganz schön ins Zeug. Das ganze Spiel und vor allem das Kampfsystem wurden komplett überarbeitet und um spannende Abschnitte ergänzt. Offensichtlich hatte sich die Arbeit aber gelohnt, denn das Spiel erreicht bei metacritic einen wert von 94 und gehört somit zu den „Must-Plays“ der Plattform.

Das Spiel wurde nun für den Streaming-Dienst PlayStation Now angekündigt und ist jetzt über die App spielbar, doch was müsst ihr dafür machen?

Um God of War auf dem PC spielen zu können, müsst ihr euch die App PlayStation Now für PC herunterladen, ein PSN-Konto erstellen oder euch bei eurem anmelden und schon kann es losgehen. Ihr benötigt dafür keine PlayStation und wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr sogar die kostenlose Testversion nutzen, um das Spiel in sieben Tagen durchzuspielen.

Im offiziellen Trailer seht ihr, welche Spiele euch im Juli noch erwarten:

PlayStation Now ist ein Abonnement-Service, mit dem ihr auf Hunderte Spiele zugreifen könnt. Damit könnt ihr PS4-, PS3- und PS2-Spiele sofort auf PS5, PS4 und PC streamen und zahlreiche PS4-Spiele herunterladen, um sie auf eurer PS5- oder PS4-Konsole zu spielen.

Was ist PS Now eigentlich?

Es gibt drei verschiedene Abonnementmöglichkeiten für PS Now: 9,99 € pro Monat, 24,99 € pro Quartal oder 59,99 € pro Jahr. Starten könnt ihr mit der siebentägigen Testversion, die automatisch zu einem sich verlängernden Monatsabo wird, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt oder ein anderes Abo-Modell wählt.

Solltet ihr Sammler der heiß begehrten Trophäen sein, habt ihr Glück. PS-Now-Spiele bieten dieselben Trophäenfunktionen wie Disc-basierte oder heruntergeladenen Spiele. Die verdienten Auszeichnungen werden mit eurem PSN-Konto synchronisiert und anderen Spielern auf dem PS4-Dashboard in eurem Aktivitätsfeed angezeigt.