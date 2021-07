Final Fantasy 14 hat kürzlich überraschend erneut den Steam-Rekord für gleichzeitige Spieler gebrochen – dank eines bekannten Streamers.

Final Fantasy XIV: Online Facts

Final Fantasy 14: MMO bricht neuen PC-Rekord

Laut den offiziellen Statistiken von Valve's Plattform hat Final Fantasy 14 einen neuen Rekord aufgestellt. Über 47.500 Spieler tummelten sich letztes Wochenende auf den Servern. Damit wurde der bisherige Rekord von 41.200 gleichzeitigen PC-Spielern vor dem Start von Shadowbringers im Jahr 2019 gebrochen. Was ist passiert?

Die Frage ist hier eher „wer ist passiert?“, denn der massive Zustrom der Spieler folgte dem beliebten „World of Warcraft“-Streamer Asmongold, der wissen wollte, was es mit dem ganzen Trubel um Final Fantasy 14 auf sich hat. Diesem Beispiel folgten Tausende seiner Zuschauer, die ihn dann beim Spielen beobachteten – vielleicht bekommt Eorzea also bald ordentlich Zuwachs.

Was Eorzea so zu bieten hat, zeigen wir euch in unserer Bilderstrecke:

Final Fantasy 14: Viele Gamer schauen sich das Spiel jetzt an

Asmongold ist im Moment nicht der Einzige, der das MMO tauscht. Anfang des Jahres berichtete die Seite VG247, dass Blizzard im letzten Finanzquartal weltweit etwa 2 Millionen Spieler verloren hat, wobei etwa 11 Millionen in den letzten Jahren von WoW Classic und WoW Shadowlands abgewandert sind.

Final Fantasy 14 ist für viele Spieler eines der besten Spiele der Reihe, wobei es sich als MMO natürlich von den anderen abhebt. Nichtsdestotrotz hat Square Enix ein einflussreiches Spiel entwickelt, das durchaus mit WoW mithalten kann.

Am 23. November 2021 erscheint mit Endwalker die neue Erweiterung für Final Fantasy 14. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, empfehlen wir euch das deutsche Interview mit Produzent Yoshida von unseren spieletipps-Kollegen.

Final Fantasy XIV Complete Edition [PS4]

Im Video-Trailer von Endwalker könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Seid ihr MMO-Fans? Fühlt ihr euch eher in WoW oder Final Fantasy zu Hause oder spielt ihr vielleicht sogar ein ganz anderes MMO? Besucht uns gern bei Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.