Was die englische Abkürzung „inb4“ bedeutet, erfahrt ihr hier auf GIGA. Auch in deutschen Internetforen, Kommentarsektionen und sozialen Netzwerken sind viele fremdsprachige Abkürzungen geläufig. Eine Herleitung für Nicht-Muttersprachler ist oft nicht einfach – die mittlerweile zum Meme gewordene Abkürzung „inb4“ lässt sich mit etwas Fantasie schon gut deuten.

Weitere gängige Abkürzungen aus dem Netz, erklären wir euch in folgendem Video:

Was bedeutet die Abkürzung „inb4“?

Gerade bei kontrovers diskutierten Themen im Internet findet man häufig Sätze, die mit der Abkürzung „inb4“ beginnen. Ähnlich wie die Abkürzung „N8“ für „Nacht“, benutzt „inb4“ die ausgesprochene Zahl als Kürzungselement. So wird „inb4“ dann „in-be-four“ ausgesprochen und steht also für das Englische „in before“.

Auf Deutsch heißt das also ungefähr „Hier, bevor ...“, wobei für gewöhnlich auf die Abkürzung ein erwartetes Ereignis oder eine bestimmte Gruppe von Menschen genannt wird. Beispielsweise „inb4 haters“, also: „vor den Neidern/Hassern/Kritikern hier“, oder „inb4 the fanboys“, also: „vor den übertriebenen Fans hier.“

Verwendung von „inb4“ auf Reddit, YouTube & Co.

Mit der Aussage „inb4 [bestimmte Personengruppe/Ereignis]“ will man in Diskussionsforen oder in Kommentarsektionen aussagen, dass man bei dem jeweiligen Thread oder Thema schon bald eine bestimmte Reaktion oder einen bestimmten Schlag von Menschen zu erwarten hat. Voraussetzung hierfür ist, dass man den Thread, das Video oder sonstiges relativ früh entdeckt, während das Ereignis noch nicht eingetreten ist.

Den Ursprung hat „in before X“ dabei in Imageboards und Foren, wo die Begrifflichkeit „in before the lock“ zum Running-Gag und Meme geworden ist. Forennutzer haben die Phrase in Threads gepostet, die demnächst ausgeblendet werden, ohne vom Admin gelöscht oder archiviert zu werden.

Beispiele für die Verwendung von „inb4“

Thread der beschreibt, warum Firma X besser ist als Firma Y.

Forumpost: „inb4 Fanboys von Firma Y das genaue Gegenteil behaupten.“

Jemand erklärt in einem langen und fundierten Beitrag eine problematische Sachlage.

Fügt selbst am Ende des Beitrags an: „inb4 Downvotes/Dislikes, weil Leute die Wahrheit nicht akzeptieren wollen.“

Video von jemanden, der einen lebensgefährlichen Stunt ausübt.

Kommentar: „inb4 Hater, die dir erklären, warum die Aktion lebensgefährlich war, was du selbst weißt.“

