Apple Music: Playlist teilen & gemeinsam bearbeiten

Was früher das „Mixtape“ auf Kassette war, ist heute die Playlist. Ihr könnt Wiedergabelisten in Apple Music nicht nur für euch selbst erstellen, sondern auch an Freunde weitergeben. Seit einem Update Ende 2024 kann man die Listen nicht nur mit anderen teilen, sondern auch Playlists zusammen bearbeiten.

Eine selbst erstellte Playlist eignet sich zum Beispiel als spontane, individuelle Weihnachtsüberraschung für seine Liebsten oder einfach dafür, Kumpels zu zeigen, welche Tracks gerade durch die Lautsprecher ballern. In wenigen Sekunden könnt ihr die Wiedergabeliste aus Apple Music an Freunde weitergeben. Das klappt sowohl über die Musik-App auf dem iPhone und iPad als auch im Musik-Streaming-Dienst auf Android, Windows-PC oder Mac.

Apple Music: Playlist in der App teilen

Bevor sich eine Liste teilen lässt, müsst ihr natürlich erst eine Liedersammlung anlegen:

So lässt sich die Wiedergabeliste in der Apple-Music-App am iPhone und iPad sharen:

Öffnet die Apple-Music-App. Ruft den Abschnitt „Mediathek“ auf. Hier findet ihr den „Playlists“-Bereich. Wählt die gewünschte Wiedergabeliste aus, die ihr mit anderen teilen möchtet. Drückt in der entsprechenden Zeile auf den Kreis mit den drei Punkten. Es öffnet sich ein neues Menü, in dem ihr die Option „Playlist teilen“ auswählen könnt. Nun entscheidet ihr, auf welchem Weg ihr die Liste anderen mitteilen wollt. Zur Auswahl stehen unter anderem WhatsApp, Facebook, Twitter, E-Mail und AirDrop. Wählt anschließend den Kontakt aus, der die Playlist erhalten soll. Es wird ein Link verschickt, über den auf die Inhalte in der Wiedergabeliste zugegriffen werden kann.

Seit iOS 17.2 können Nutzer geteilte Playlists nicht nur abspielen, sondern auch bearbeiten. So kann man gemeinsam an einer Liste arbeiten und Songs hinzufügen, verschieben und wieder entfernen. Beim Teilen einer Liste kann man angeben, ob sie von anderen bearbeitet werden kann oder nicht. Man kann also auch verhindern, dass Freunde die mühsam erstelle Liederliste durcheinander bringen.

Die Teilen-Option steht auch Nutzern der Android-App von Apple Music zur Verfügung. Wir helfen euch auch, falls eure Wiedergabelisten plötzlich verschwunden sind:

Wiedergabeliste bei Windows und am Mac & MacBook weitergeben

Nutzt ihr den Musik-Streaming-Dienst auf einem großen Gerät, lassen sich die Listen ebenfalls teilen. Das klappt sowohl über iTunes als auch bei Apple Music im Browser oder im Musik-Dienst auf dem Mac und MacBook.

Steuert auch hier wieder die gewünschte Playlist an. Rechts oben seht ihr drei Punkte, die ihr anklickt. Im Kontextmenü findet ihr die „Teilen“-Option. Wählt aus, ob ihr nur den Link zur Playlist kopieren oder den Zugriff auf die Liste über eine entsprechende Anwendung ermöglichen wollt.

An dieser Stelle erhaltet ihr daneben auch einen Code zum Einbetten der Wiedergabeliste.

