iPhone-Nutzer nicht mehr benachteiligt: Apple bessert bei beliebter App nach

Schon gewusst? Vor sieben Jahren erwarb Apple den bekannten und beliebten Musikerkennungsdienst „Shazam“. Die Android-App war der iPhone-Variante in einem Punkt aber seit nunmehr fünf Jahren einen Schritt voraus – ziemlich kurios. Nun bessert Apple nach und auch iPhone-Nutzer dürfen endlich ihre Kopfhörer aufgesetzt lassen.

Wer wissen möchte, welcher Song da gerade gespielt wird, der greift zu Shazam. Die App hört zu und erkennt zuverlässig Musikstücke. Shazam erkennt seit geraumer Zeit auch Songs aus anderen Apps. Allerdings streikt der Dienst auf dem iPhone, sobald die Nutzerinnen und Nutzer einen Kopfhörer angeschlossen haben.

Shazam mit Kopfhörern: Jetzt auch beim iPhone möglich

Wer ein Android-Handy besitzt, kann darüber seit fünf Jahren herzlich lachen. Kurioserweise funktioniert nämlich in der Android-Version der Shazam-App das Feature „Pop-Up-Shazam“ unabhängig davon ob Musik über Lautsprecher oder Kopfhörer wiedergegeben wird. Wer also einen Titel, beispielsweise einen Song in YouTube, Facebook oder Instagram identifizieren will, der kann dies auch mit angeschlossenen Kopfhörern tun.

Auch das geht:

Shazam ohne App: Musikerkennung auf dem iPhone

Als iPhone-Nutzer war man bisher klar im Nachteil. Mit dem Update auf Version 17.3 der Shazam-App beseitigt Apple jetzt endlich den Mangel und schaltet die Musikerkennung auch mit Kopfhörern frei. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese kabelgebunden oder kabellos per Bluetooth mit dem iPhone verbunden sind. Auch müssen es keine originalen Apple-Kopfhörer sein. Im App Store wird das Feature wie folgt beschrieben:

Jetzt erkennst du sogar Musik, wenn du Kopfhörer trägst – mit oder ohne Kabel. Öffne einfach die App. Sobald das Kopfhörersymbol auf deinem Startbildschirm erscheint, kannst du loslegen und Musik in deiner Umgebung oder in anderen Apps erkunden.

Apple bietet die App kostenlos an

Gut zu wissen: Shazam ist sowohl für Apple- als auch Android-Nutzer kostenlos. Mit der Übernahme kündigte Apple damals auch an, dass die App in Zukunft werbefrei sei. Dies ist auch korrekt, mal abgesehen von Eigenwerbung für Apple Music. So wurde und wird die Testversionen des Streaming-Dienstes über die App angeboten und es besteht die Möglichkeit, Shazam direkt mit Apple Music zu synchronisieren.

Kleiner Tipp für Shazam auf dem iPhone:

Die Shazam-Funktionalität kann auf iPhone und iPad aber nicht nur über die App, sondern auch direkt über das Kontrollzentrum, Siri und Widgets aufgerufen werden. Die App bietet noch einige zusätzliche Features wie Songtexte, Videos und vieles mehr.