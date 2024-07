Ubisoft verramscht bombastischen Open-World-Shooter für 4,80 Euro

Im Ubisoft Store sind mal wieder massig Spiele knallhart reduziert – darunter auch Far Cry 6. Den launigen Open-World-Shooter kriegt ihr dank Rabattaktion und zusätzlichem Gutscheincode gerade für 4,80 Euro regelrecht hinterhergeworfen – aber nur noch für kurze Zeit.

Far Cry 6 für 4,80 im Ubisoft Store sichern

Auf der Suche nach einem neuen Feierabend-Shooter, mit dem ihr das Gaming-Sommerloch stopfen könnt? Dann lohnt sich gerade ein Blick in den Ubisoft Store! Denn Ubisoft hat im hauseigenen Online-Shop den großen Summer Sale laufen und haut in diesem Rahmen einige Hochkaräter zu Witzpreisen raus. So könnt ihr euch etwa auch Far Cry 6 für besonders günstige 6 Euro im Store schnappen (im Ubisoft Store anschauen).

Doch das geht noch günstiger! Wenn ihr an der Kasse den Rabattcode UBISOFT20 eingebt, kriegt ihr nochmal 20 Prozent Rabatt und landet unterm Strich bei einem Kaufpreis von 4,80 Euro. Gut zu wissen: Das Angebot gilt nur noch bis zum 25. Juli 2024 um 12 Uhr und exklusiv für PC-Spieler.

Erste Szenen aus dem Open-World-Shooter könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Far Cry 6: Offizieller Spiel-Übersicht-Trailer

Für wen lohnt sich Far Cry 6?

Wer Spaß mit den letzten Teilen der Shooter-Reihe hat, wird auch mit Far Cry 6 seine Freude haben. Im Test erreichte Far Cry 6 immerhin 7 von 10 möglichen Punkten. Unser Tester Daniel erklärt, dass die Spielwelt echt hübsch aussieht und das Gunplay Laune macht, Far Cry 6 jedoch wieder zu sehr mit gleich wirkenden Open-World-Aktivitäten zugepflastert ist. Eine Revolution sollte also niemand erwarten.

Wer sich jedoch nicht daran stört, einen Checkpoint nach dem anderen zu befreien und die Karte nach und nach von ihren Icons zu befreien, der kommt bei Far Cry 6 auf seine Kosten. Vor allem beim Preis von 4,80 Euro könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Klemmt ihr euch direkt hinter dir Story, habt ihr Ubisofts Open-Word-Shooter nach etwa 15 bis 20 Stunden durchgespielt. Gehört ihr hingegen zu der Gruppe Spieler, die jeden noch so kleinen Stein umdrehen, um alle Geheimnisse zu entdecken und Achievements freizuschalten, könnt ihr locker mit der doppelten Spielzeit rechnen.

Gut zu wissen: Wenn für euch Far Cry doch nicht das Richtige ist, hat Ubisoft auch noch ein paar andere spannende Angebote auf Lager:

