Wenn ihr in Far Cry 6 alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr nur etwa zwei Drittel aller Aktivitäten erledigen, die es im Spiel gibt. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap helfen wir euch mit Guides und Videos bei jedem Achievement, so dass ihr schnell die Platin bzw. 100% Gamerscore freischaltet.

Far Cry 6 Facts

Leitfaden und Roadmap für Alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Far Cry 6 53 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 54 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 5x Silber, 46x Bronze) freischalten.

Roadmap für Platin und 100% in Far Cry 6 Ihr werdet ca. 30 - 35 Stunden benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt.

benötigen, wenn ihr alle Trophäen im Spiel freischalten wollt. Es gibt eine verpassbare Trophäe („Ungesehen“), für die ihr vor Abschluss der Story mit einem Boot, Helikopter oder Flugzeug aus der Karte fahren/fliegen müsst, um ein alternatives Ende freizuschalten. Solltet ihr diese Trophäe verpassen, könnt ihr sie aber auch schnell nachträglich holen, nachdem ihr ein neues Spiel gestartet habt.

für die ihr vor Abschluss der Story mit einem Boot, Helikopter oder Flugzeug aus der Karte fahren/fliegen müsst, um ein alternatives Ende freizuschalten. Solltet ihr diese Trophäe verpassen, könnt ihr sie aber auch schnell nachträglich holen, nachdem ihr ein neues Spiel gestartet habt. Für drei Trophäen („Ninjarilla“, „Co-abhängig“ & „Damit habt ihr nicht gerechnet!“) solltet ihr zudem ein paar FND-Basen im Spielverlauf übrig lassen, da diese nach dem Erobern nicht wieder zurückgesetzt werden können. Habt ihr schon alle eingenommen, könnt ihr aber immer noch auf die Aufständischen-Spielmechanik zurückgreifen, bei der nach Ende der Story wöchentlich eine Region rebelliert und militärische Einrichtungen und auch FND-Basen neu erscheinen.

Habt ihr schon alle eingenommen, könnt ihr aber immer noch auf die Aufständischen-Spielmechanik zurückgreifen, bei der nach Ende der Story wöchentlich eine Region rebelliert und militärische Einrichtungen und auch FND-Basen neu erscheinen. Der Schwierigkeitsgrad spielt für die Erfolge keine Rolle. Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad freischalten.

Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad freischalten. Es ist nur ein Spieldurchgang nötig , um die Platin bzw. 1.000 Gamerscore-Punkte freizuschalten.

, um die Platin bzw. 1.000 Gamerscore-Punkte freizuschalten. Sechs Trophäen erfordern eine aktive Internetverbindung, da diese größtenteils mit den Sondereinsätzen zusammenhängen, die nur online gespielt werden können. Für eine dieser Trophäen benötigt ihr zudem zwingend einen Koop-Partner. Anders als etwa in Far Cry: New Dawn gibt es in Far Cry 6 aber ein automatisches Matchmaking-System, ihr müsst euch also nicht erst vorher verabreden. Ihr könnt aber natürlich trotzdem den Kommentarbereich unter diesem Guide nutzen, falls ihr einen Koop-Partner sucht.

Für eine dieser Trophäen benötigt ihr zudem zwingend einen Koop-Partner. Anders als etwa in Far Cry: New Dawn gibt es in Far Cry 6 aber ein automatisches Matchmaking-System, ihr müsst euch also nicht erst vorher verabreden. Ihr könnt aber natürlich trotzdem den Kommentarbereich unter diesem Guide nutzen, falls ihr einen Koop-Partner sucht. Nach Ende der Hauptgeschichte könnt ihr euch nach wie vor frei durch die Spielwelt bewegen und alle Nebenmissionen und anderen Aktivitäten abschließen.

und alle Nebenmissionen und anderen Aktivitäten abschließen. Für Platin müsst ihr nur etwa zwei Drittel aller Inhalte im Spiel absolvieren. Die Sammelobjekte „Verborgene Geschichten“ (Dokumente) könnt ihr etwa komplett ignorieren und Nebenmissionen (Yaranische Geschichten), Schatzsuchen und militärische Ziele müsst ihr nur zum Teil abschließen.

Die Sammelobjekte „Verborgene Geschichten“ (Dokumente) könnt ihr etwa komplett ignorieren und Nebenmissionen (Yaranische Geschichten), Schatzsuchen und militärische Ziele müsst ihr nur zum Teil abschließen. Es gibt keine Autopop-Funktion der Trophäen und Erfolge zwischen den Versionen von PS4/PS5 und Xbox One/Xbox Series S/X. Zwar könnt ihr euren Speicherstand transferieren, aber die Achievements werden dabei nicht automatisch übertragen.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht über alle Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Guides und Videos bei einzelnen Achievements, um euch die Freischaltung zu erleichtern.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Verpassbare Trophäe! Kann nach Ende der Hauptgeschichte nicht mehr freigeschaltet werden.

Setzt euch hierfür in ein beliebiges Boot/Flugzeug/Helikopter und fahrt/fliegt über den Rand der Karte hinaus, um ein geheimes Ende freizuschalten, bei dem ihr nach Miami flieht. Kurz vor Verlassen der Map bekommt ihr eine Warnung, dass ihr umkehren sollt. Ignoriert diese Meldung und verlasst die Map, um die Trophäe freizuschalten.

Ihr müsst euch dabei keine Sorgen um euren Spielfortschritt machen, da ihr nach Ende des Abspanns ganz normal von der letzten Stelle vor Verlassen der Map weiterspielen könnt. Es handelt sich hier also nicht wirklich um ein legitimes Ende des Spiels.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr „Ungesehen“ freischalten könnt:

Dieser Erfolg ist nur bis vor Ende der Hauptgeschichte möglich. Es ist allerdings kein großes Problem, schnell ein neues Spiel zu starten und mit dem erstbesten Boot/Helikopter/Flugzeug aus der Map zu fliegen, um diese Trophäe nachträglich zu holen.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Hierfür müsst ihr eine beliebige FND-Basis von allen Feinden befreien, ohne entdeckt zu werden. Beim Abschlussbildschirm nach der Eroberung müsst ihr dabei den Bonus „Unentdeckt“ erhalten, damit die Trophäe freigeschaltet wird.

Waffen mit Schalldämpfern, Ausrüstung mit Boni auf das Schleichen und Amigos wie Boom Boom oder Oluso können dabei sehr hilfreich sein. Am einfachsten schaltet ihr diese Trophäe aber mit der Kombi aus dem Supremo Triador und dem Gewehr La Varita frei. Diese Items erhaltet ihr nach der yaranischen Geschichte „Triada-Segen“ frei (Siehe Trophäe „Die uralte Tradition“).

Aktiviert ihr diesen Supremo, werdet ihr von Nebel umhüllt, alle Feinde werden rot markiert und ihr könnt mit La Varitstufea die Feinde auch durch Wände hindurch schnell erledigen. Aktiviert den Supremo also am besten hinter einer Deckung in der Nähe einer FND-Basis und erledigt dann hintereinander weg alle Gegner in der Basis, um sie schnell einzunehmen.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie wir die Zuckermühle Dulce auf diese Weise unentdeckt einnehmen:

Online-Trophäe, für die ihr zwingend einen Koop-Partner benötigt!

Hierfür müsst ihr eine FND-Basis während einer aktiven Koop-Sitzung mit einem anderen Spieler einnehmen. Klickt dafür im Menü rechts oben auf das Koop-Symbol und sucht euch einen Mitspieler. Wählt jemanden aus eurer Freundesliste, bietet euch passiv als Mitspieler an oder nutzt das Matchmaking-System, um einen Mitspieler zu finden.

Beachtet, dass ihr als Gastspieler nicht einfach zu einer FND-Basis in der Welt des Host-Spielers laufen und sie auf eigene Faust einnehmen könnt, da ihr automatisch wieder in die Nähe des Hosts gespawnt werdet, wenn ihr euch zu weit von ihm oder ihr entfernt. Als Host habt ihr dieses Problem hingegen nicht.

Es ist daher besser, sich aktiv für diese Trophäe zu verabreden. Nutzt dafür gerne den Kommentarbereich unter diesem Artikel, um einen Mitspieler zu finden, sofern niemand aus eurer Freundesliste Far Cry 6 spielt.

Wichtiger Hinweis: Schaltet zuerst die Trophäen „Ninjarilla“, „Co-abhängig“ und „Damit habt ihr nicht gerechnet!“ frei, bevor ihr diese Trophäe verfolgt.

Hierfür müsst ihr alle 21 FND-Basen erobern. Wir zeigen euch dafür die Fundorte aller FND-Basen im verlinkten Guide.

Hierfür müsst ihr 3 FND-Ressourcen-Trucks von Feinden erobern und sie unbeschädigt zu einem Fahrzeug-Übergabepunkt bringen (Grünes Auto-Symbol). Bevor ihr sie abliefert, solltet ihr noch einmal aussteigen und sie mit eurem Schweißbrenner (im Waffenrad auswählbar) komplett reparieren, so wie ihr es auch im folgenden Video seht:

FND-Ressourcen-Trucks spawnen immer wieder überall auf den Straßen von Yara. Achtet dabei auf die roten Truck-Symbole auf der Karte. Wenn ihr mit NPCs mit Ausrufezeichen über den Köpfen sprecht, markieren diese euch manchmal die Patrouillenwege der Trucks auf der Karte. In der folgenden Galerie haben wir euch die Fundorte von FND-Ressourcen-Trucks markiert:

Hierfür müsst ihr 10 der 26 Kontrollpunkte erobern. Wir zeigen euch dafür die Fundorte aller Kontrollpunkte im verlinkten Guide.

Hierfür müsst ihr 16 der 26 Flugabwehranlagen mit Sprengstoff oder Explosivwaffen sprengen. Wir zeigen euch dafür die Fundorte aller Flugabwehranlagen im verlinkten Guide.

Hierfür müsst ihr 10 der 20 Abfangmissionen absolvieren. Wir zeigen euch dafür die Fundorte aller Abfangmissionen im verlinkten Guide.

Hierfür müsst ihr die yaranische Geschichte „Triada-Segen“ absolvieren. Dafür müsst ihr erst je eines der Triada-Relikte in den Regionen Madrugada, Valle de Oro und El Este bei Schatzsuchen sammeln und sie dann in der Oluwa-Höhle auf der Startinsel Santuario platzieren. Absolviert den anschließenden Bosskampf, um die Nebenmission abzuschließen und die Trophäe freizuschalten.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 3 Triada-Relikte und wie ihr „Triada-Segen“ abschließt:

Die Hahnenkampfarena befindet sich in der Finca Montero, dem Basiscamp in der nördlichen Region Madrugada. Achtet hier auf das Hahn-Symbol auf der Minimap. Schnappt euch den Hahn „El Ratón“ aus der Kiste neben der Arena und gewinnt einen Hahnenkampf auf dem Zivilist-Schwierigkeitsgrad mit ihm, um die Trophäe einfach freizuschalten.

Hierfür müsst ihr 3 Gran-Premio-Rennen abschließen, die mit einem Rennflaggen-Symbol auf der Karte markiert werden. Ihr könnt hier auch 3-mal dasselbe Rennen abschließen, es müssen keine unterschiedlichen sein.

In der folgenden Galerie seht ihr die Fundorte aller 12 Gran-Premio-Rennen im Spiel:

Das Domino-Minispiel befindet sich beim Patriotas-Gipfel, dem Basiscamp in der südlichen Region El Este. Achtet hier auf das Domino-Symbol auf der Minimap. Gewinnt hier ein Spiel gegen die KI-Gegner auf dem Zivilist-Schwierigkeitsgrad, um die Trophäe einfach freizuschalten.

Online-Trophäe! Eine aktive Internetverbindung wird benötigt.

Sondereinsätze könnt ihr bei NPC Lola in jedem der Basiscamps in Madrugada, Valle de Oro und El Este starten. Achtet dafür auf das türkise Sternsymbol auf der Minimap, der Lolas Standort markiert. Sondereinsätze sind auf Koop-Spiel ausgelegt, ihr könnt sie aber auch im Einzelspieler starten. Beendet einfach den ersten Einsatz auf der Karte „Mesozoico“ in der leichtesten Schwierigkeit, um die Trophäe freizuschalten.

Los-Bandidos-Einsätze könnt ihr bei den Tafeln starten, die in den Basiscamps in Madrugada, Valle de Oro und El Este mit einem Symbol mit drei Soldaten markiert werden. Es handelt sich dabei um passive Einsätze, bei denen NPC-Comandantes und Los-Bandidos-Rekruten Ressourcen für euch sammeln. Diese verlaufen in Echtzeit teilweise über mehrere Stunden.

Absolviert 5 solcher Einsätze erfolgreich, um die Trophäe freizuschalten. Nachdem die Zeit eines Einsatzes abgelaufen ist, müsst ihr zur Tafel zurückkehren und verschiedene Befehle erteilen, um den Einsatz abzuschließen. Wählt hier die Optionen mit einer hohen Erfolgschance in Prozent aus, damit die Einsätze nicht scheitern. Eure Erfolgschance könnt ihr steigern, indem ihr die Bandidos-Kaserne bis auf die maximale Stufe 3 ausbaut.

Hierfür müsst ihr euch ein Pferd schnappen und dann neben einem feindlichen Fahrzeug (Jeep, Truck etc.) an die Fahrertür heranreiten. Drückt dann den rechten Analog-Stick, wenn diese zum „Stehlen“ eingeblendet wird. Daraufhin führt ihr automatisch einen Fahrzeug-Machetenkill aus, übernehmt das Fahrzeug und schaltet die Trophäe frei.

Hierfür müsst ihr 49 einzigartige Waffen sammeln, die im Arsenal-Menü unter „Einzigartig“ bei den einzelnen Waffenkategorien gelistet werden. In Kürze verlinken wir euch hier einen Guide zu allen Fundorten der einzigartigen Waffen.

Hinweis: Für diese Trophäe zählen auch Waffen, die ihr aus Für diese Trophäe zählen auch Waffen, die ihr aus Vorbestellerboni und Zusatzinhalten der Sondereditionen erhaltet. Auch die Waffen die ihr für das Erledigen der aufständischen Anführer bekommt, werden für diesen Erfolg gerechnet. Ihr müsst also nicht unbedingt alle 49 einzigartigen Waffen aus dem Hauptspiel finden.

Hierfür müsst ihr eine beliebige Lager-Einrichtung in einem der Basiscamps von Madrgada, Valle de Oro und El Este auf die maximale Stufe 3 verbessern. Sprecht dazu mit dem NPC mit dem grünen Hammersymbol über dem Kopf in den Camps und wählt die zu verbessernde Einrichtung aus. Es gibt insgesamt 6 Lager-Einrichtungen und in jedem Camp könnt ihr 2 Stück bauen.

Tipp: Für den Aufbau werdet ihr viel Benzin, Metall und Medizin brauchen. Wir empfehlen euch daher, zuerst das Versteck-Netzwerk auf Stufe 2 zu verbessern. Dadurch spawnt in jedem Versteck auf der Karte täglich eine Ressourcen-Kiste mit jeweils 10 Einheiten Benzin, Metall und Medizin. Bei 15 Verstecken könnt ihr hier täglich 150 Einheiten jeder Ressource sammeln und so den Aufbau beschleunigen.

Hierfür müsst ihr alle 7 Supremo-Rucksäcke bei Juan oder einem seiner Waffenhändler in eroberten FND-Basen kaufen. Diese werden mit steigendem Rang zum Kauf freigeschaltet und ihr benötigt jeweils abgereichertes Uran aus der Nähe von Flugabwehranlagen, um sie zu erwerben.

Ausnahme ist der Supremo „Triador“, den ihr als Belohnung für die yaranische Geschichte „Triada-Segen“ erhaltet (Siehe Trophäe „Die uralte Tradition“).

Hierfür müsst ihr zunächst mindestens die erste Stufe der Lager-Einrichtung „La Cantina“ in einem der Basis-Camps in Madrugada, Valle de Oro oder El Este bauen. Dadurch schaltet ihr Rezepte für Mahlzeiten frei, die ihr durch den Tausch von Tierfleisch in der Cantina zubereiten könnt. Dies verschafft euch unterschiedliche passive Stärkungen.

Für die Trophäe könnt ihr einfach 15-mal dasselbe Gericht kochen, sofern ihr genügend Tierfleisch der entsprechenden Arten besitzt. Durch den Ausbau der Cantina schaltet ihr zudem mehr Rezepte für Mahlzeiten frei.

Hierfür müsst ihr alle 15 USB-Sticks auf der Karte finden.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 15 USB-Sticks:

Hierfür müsst ihr alle 15 Criptograma-Kisten und 30 Criptograma-Tabellen auf der Karte finden.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller Criptograma-Kisten und Tabellen:

Hierfür müsst ihr alle 4 Autos freischalten, die im Menü unter Fahrzeuge etc. → Fahrzeugmodell gelistet werden. Die Freischaltbedingungen sehen wie folgt aus:

Juans 1956er Beaumont Valentina: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptmission „Treibstoff der Revolution“.

Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptmission „Treibstoff der Revolution“. 1962er Verrazzano Bravo: Erhaltet ihr als Belohnung für den ersten Abschluss eines beliebigen Gran-Premio-Rennens.

Erhaltet ihr als Belohnung für den ersten Abschluss eines beliebigen Gran-Premio-Rennens. Yamis 2008er KAG TG: Erhaltet ihr als Belohnung für die yaranische Geschichte „Beifahrer“.

Erhaltet ihr als Belohnung für die yaranische Geschichte „Beifahrer“. 1985er Tokai Sabuku: Befindet sich im FND-Lagerhaus in La Joya in der Region El Este. Im Video unterhalb zeigen wir euch den genauen Fundort.

Hierfür müsst ihr die 13 versteckten Hähne für den Hahnenkampf auf der Karte finden. Es gibt insgesamt 19 Hähne, 6 davon bekommt ihr aber als Gratis-Belohnung in Ubisoft Connect. Diese sind nicht für die Trophäe relevant.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller Hähne:

Hinweis: Den ersten Hahn „El Ratón“ findet ihr direkt neben der Hahnenkampfarena in einer Kiste. Dessen Fundort seht ihr oben im Video nicht.

Hierfür müsst ihr 5 Amigos freischalten, die in Far Cry 6 eure Begleiter sind. Im verlinkten Guide zeigen wir euch all ihre Fundorte.

Hinweis: Für diese Trophäe zählen auch Amigos, die ihr aus K-9000 (Für Besitzer des Season Pass) und Champagne (Für Besitzer der Ultimate oder Collector's Edition). Wenn ihr einen oder beide Amigos besitzt, müsst ihr für die Trophäe also nur noch drei bzw. vier Amigos aus dem Hauptspiel finden. Für diese Trophäe zählen auch Amigos, die ihr aus Vorbestellerboni und Zusatzinhalten der Sondereditionen erhaltet. Dazu zählenund. Wenn ihr einen oder beide Amigos besitzt, müsst ihr für die Trophäe also nur noch drei bzw. vier Amigos aus dem Hauptspiel finden.

Hierfür müsst ihr das Krokodil Guapo streicheln, den ihr als ersten Amigo in der Story automatisch freischaltet. Stellt euch dafür einfach vor ihn und haltet die Viereck/X-Taste zum Streicheln gedrückt.

Hierfür müsst ihr zunächst den Amigo Chicharrón (Kampfhahn) freischalten. Geht dann im Menü auf Amigos → Chicharrón → Details (Dreieck/Y-Taste) → Aussehen-Icon links unten drücken und wählt das Hühnersohn-Outfit aus.

Hinweis: Bei uns war das Hühnersohn-Outfit nach der Freischaltung von Chicharrón direkt verfügbar. Sollte dies bei euch nicht der Fall sein, schreibt es uns in den Kommentaren.

Hierfür müsst ihr zunächst den Amigo Chorizo (Kleiner Hund) freischalten. Wählt ihn dann als euren aktiven Begleiter aus und drück die Richtungstaste nach rechts, während ihr Feinde anvisiert, damit Chorizo den Gegner ablenkt. Wiederholt dies 10-mal für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr zunächst den Gesucht-Status erreichen. Tötet dafür Feinde, bis links unten neben der Minimap die zwei roten Balken voll sind und ein Totenkopf-Symbol darüber erscheint. Ihr bekommt dann auch die Hinweismeldung: „Kämpfe oder lauf weg!“ Castillos Spezialeinheiten jagen dich.

Erledigt während solcher Phasen akkumuliert 10 Soldaten, um die Trophäe freizuschalten.

Hierfür sollt ihr einen Hai mit einer Explosion ausschalten. Am einfachsten gelingt euch das mit einem Raketenwerfer.

Im folgenden Video zeigen wir euch dafür eine geeignete Stelle:

Die Angel zum Fischen erhaltet ihr automatisch nach der Hauptmission „Treibstoff der Revolution“. Wählt sie aus dem Waffenrad aus und angelt an einer beliebigen Wasserstelle 10 Fische. Es müssen keine unterschiedlichen Fischarten sein. Angelgebiete werden euch auf der Karte markiert und ihr könnt auch Broschüren mit weiteren infos zu Fischgebieten nach Bau der Fischerhütte kaufen.

Hierfür müsst ihr einen Soldaten eliminieren, indem ihr eine Alarmanlage sabotiert. Dazu benötigt ihr zunächst das Erdungsarmband für euer Handgelenk. Dieses könnt ihr bei eurer Bandidos-Kaserne im Camp kaufen, nachdem ihr sie auf die höchste Stufe 3 verbessert habt.

Habt ihr es ausgerüstet, könnt ihr Alarmanlagen sabotieren, indem ihr die Dreieck/Y-Taste gedrückt haltet. Erregt anschließend Aufmerksamkeit, so dass ein Soldat entsprechend Alarm schlagen will und die sabotierte Alarmanlage ihn mit einer Explosion erledigt. Alarmanlagen findet ihr immer bei FND-Basen.

Im folgenden Video zeigen wir euch eine gute Stelle für die Trophäe:

Online-Trophäe! Eine aktive Internetverbindung wird benötigt.

Aufständsiche Anführer tauchen erst nach Abschluss der Hauptgeschichte auf. Dabei rebelliert jede Woche in Echtzeit ein anderer Bezirk auf der Karte. Ihr erkennt dies daran, dass dieser rot umrandet ist und FND-Basen, Kontrollpunkte und Flugabwehranlagen neu spawnen (rote Symbole auf weißem Grund).

Im neu erscheinenden Aufstands-Menü bekommt ihr nun auch Infos, was ihr zum Erledigen des Anführers tun müsst. Neben dem Erobern der militärischen Einrichtungen müsst ihr auch einen Sondereinsatz bei Lola absolvieren.

Habt ihr alle Punkte auf der Checkliste erledigt, erscheint der aufständische Anführer in einer Spezialbasis, wo ihr ihn ausschalten und auch alle anderen Gegner erledigen müsst, damit ihr die Basis einnehmt und den Aufstand niederschlagt. Für die Trophäe müsst ihr dies 3-mal wiederholen, ihr müsst also 3 Wochen in Echtzeit warten, bis ihr drei unterschiedliche Aufstände niedergeschlagen habt.

Werdet ihr automatisch im Spielverlauf erhalten, da ihr vor allem am Ende der Story in Esperanza mit jeder Menge Spezialeinheiten konfrontiert werdet.

Hierfür benötigt ihr zunächst den Supremo „Volta“ oder die Impro-Waffe „Zeusito“. Diese Items könnt ihr beide bei Juan oder seinen Waffenhändlern in eroberten FND-Basen für abgereichertes Uran kaufen.

Nutzt den Supremo oder die Waffe in der Nähe eines Panzers, um ihn mit einem EMP-Stoß auszuschalten. Begebt euch dann zur Einstiegsluke des Panzers und kapert ihn, um die Trophäe freizuschalten.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Hierfür müsst ihr alle 5 mythischen Tiere auf der Karte finden und erlegen.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 5 mythischen Tiere:

Hierfür müsst ihr 200 Meter am Stück rutschen. Dafür benötigt ihr einen Abhang, der lang genug ist. Drückt dann aus dem Sprint heraus die Kreis/B-Taste und rutscht so lange, bis ihr 200 Meter geschlittert seid und das Achievement freischaltet. Da ihr während des Rutschens nur langsam lenken könnt, braucht ihr dafür einen relativ geraden Abhang.

Im folgenden Video zeigen wir euch eine geeignete Stelle für die Trophäe:

Hierfür müsst ihr 10 feindliche Soldaten akkumuliert mit einem beliebigen Fahrzeug überfahren, so dass diese ausgeschaltet werden. Normale Zivilisten zählen für die Trophäe nicht.

Hierfür müsst ihr alle Kameras und Alarmanlagen mithilfe der Alarmstation deaktivieren. Alarmstation gibt es nur bei größeren FND-Basen auf der Karte. Interagiert vor der Basis mit einem der Aufklärungslaptops, damit euch die Alarmstation in der Basis markiert wird, die sich immer in einem abgesperrten Raum befindet. Ihr müsst vorher also das hochrangige Ziel (Soldat mit gelben Schriftzug) erledigen, um den Schlüssel zum Raum zu erhalten. Schleicht euch anschließend zur Alarmstation und aktiviert sie, um die Trophäe freizuschalten.

Im folgenden Video zeigen wir euch eine geeignete FND-Basis für die Trophäe:

Damit Aufklärungslaptops vor den FND-Basen spawnen, die Alarmstationen markieren, müsst ihr zunächst euren Guerilla-Stützpunkt im Camp auf die höchste Stufe 3 verbessern. Ohne diese Verbesserung könnt ihr aber auch so zur Stelle im Video laufen und die Alarmstation benutzen.

Springt für diese Trophäe einfach aus der Luft ab, entweder mit dem Wingsuit oder aus einem Flugzeug/Helikopter. Löst dann den Fallschirm aus und rüstet einen Raketenwerfer aus, um Gegner unter euch damit auszuschalten. Ihr könnt beispielweise eine der Flugabwehranlagen mit einem Raketenwerfer ins Visier nehmen, da ringsherum oft Soldaten stehen.

Im folgenden Video seht ihr, wie ihr die Trophäe freischaltet:

Hierfür benötigt ihr zunächst den Supremo „Fantasma“ oder die Impro-Waffe „El Besito“. Diese Items könnt ihr beide bei Juan oder seinen Waffenhändlern in eroberten FND-Basen für abgereichertes Uran kaufen.

Mit Supremo und Waffe könnt ihr am besten Gift unter den Feinde versprühen. Diese werden dann verrückt und greifen nicht nur euch, sondern auch ihre Verbündeten an. Lasst auf diese Weise vergiftete Soldaten andere Soldaten töten, um die Trophäe freizuschalten.

Tipp: Da Soldaten aufgrund der Vergiftung langsam Lebensenergie verlieren oder von den restlichen Soldaten schnell erledigt werden, solltet ihr ihr die Lebensenergie von nicht vergifteten Gegnern erst etwa reduzieren, bevor ihr die vergifteten Soldaten auf sie hetzt, damit sie sie leichter erledigen können.

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf.

Installiert an einer Werkbank in jedem Slot einer Impro-Waffe eine Mod, um diese Trophäe freizuschalten. Impro-Waffen haben bis auf ein paar Ausnahmen jeweils drei Mod-Slots. Für die Upgrades werdet ihr viel Schießpulver brauchen. Im verlinkten Guide zeigen wir euch Fundorte dafür.

Hierfür müsst ihr mindestens Stufe 1 jeder Lager-Einrichtung in den Basiscamps von Madrgada, Valle de Oro und El Este bauen. Sprecht dazu mit dem NPC mit dem grünen Hammersymbol über dem Kopf in den Camps und wählt die zu bauende Einrichtung aus. Es gibt insgesamt 6 Lager-Einrichtungen und in jedem Camp könnt ihr 2 Stück bauen.

Tipp: Für den Aufbau werdet ihr viel Benzin, Metall und Medizin brauchen. Wir empfehlen euch daher, zuerst das Versteck-Netzwerk auf Stufe 2 zu verbessern. Dadurch spawnt in jedem Versteck auf der Karte täglich eine Ressourcen-Kiste mit jeweils 10 Einheiten Benzin, Metall und Medizin. Bei 15 Verstecken könnt ihr hier täglich 150 Einheiten jeder Ressource sammeln und so den Aufbau beschleunigen.

Diese Trophäe werdet ihr automatisch erhalten, wenn ihr die Gran-Premio-Rennen absolviert. Teile werden an euren Fahrzeugen ganz automatisch installiert, während ihr im Spiel foranschreitet. Am Ende wird euch hier wahrscheinlich höchstens noch der Slot für die „Gegenmaßnahmen“ fehlen. Die drei Teile hierfür schaltet ihr über drei der Gran-Premio-Rennen frei (Siehe Trophäe „Rennfahrer“).

Hierfür müsst ihr Rang 14 mit eurem Charakter erreichen. Das wird ganz natürlich passieren, während ihr die anderen Trophäen verfolgt. Dabei ist Rang 14 noch lange nicht das Ende der Fahnenstange und ihr könnt auch noch bis Rang 20 weiter aufsteigen.

Online-Trophäe! Eine aktive Internetverbindung wird benötigt.

Hierfür müsst ihr nach Aufnehmen des PG-240X-Geräts in einem der Sondereinsätze darauf achten, dass dessen Temperaturanzeige bis Ende des Einsatzes nie die 50% überschreitet. Ihr könnt das Gerät im Waffenrad auswählen und dies im Auge behalten.

Achtet auf die Tropfensymbole auf der Minimap, hier könnt ihr das Gerät herunterkühlen. Zudem steigt die Temperaturanzeige nicht, wenn ihr euch im Schatten befindet. Am einfachsten schafft ihr dies im ersten Sondereinsatz auf der Karte „Mesozoico“.

Dabei ist es natürlich einfacher im Koop zu spielen, da euch euer Partner dann beim Besigen der Feinde helfen kann. Aber auch solo ist die Trophäe auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad gut machbar.

Online-Trophäe! Eine aktive Internetverbindung wird benötigt.

Hierfür müsst ihr ein Depot mit versteckten Monedas in einem der Sondereinsätze finden. Dies könnt ihr am einfachsten im ersten Sondereinsatz „Mesozoico“ erledigen. Bevor ihr im Besucherzentrum das PG-240X an euch nehmt, könnt ihr im Nebenraum den Schlüssel zum Versteck im Parque Mesozoico finden. Dieser passt zum versteckten Depot bei der Pterodactyl-Statue südwestlich des Besucherzentrums.

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Fundort des Schlüssels und der Truhe:

Es ist einfacher, noch nicht direkt das PG-240X aufzunehmen, sondern erst nur mit dem Schlüssel zur Preodactyl-Statue zu laufen, da euch dann nicht so viele Feinde stören und ihr nicht auf die Kühlung achten müsst. Passt aber auf, nicht zu weit zu gehen, da euch das Spiel sonst respawnen lässt, weil ihr euch zu weit vom Besucherzentrum entfernt.

Online-Trophäe! Eine aktive Internetverbindung wird benötigt.

Hierfür müsst ihr 30 Geiseln während einer Lola-Informanten-Herausforderung bei einem Sondereinsatz befreien. Spielt dafür zunächst den ersten Sondereinsatz „Mesozoico“ durch, um den Schwierigkeitsgrad „Meisterstufe 1“ freizuschalten. Ab dieser Stufe wird Lola euch bei diesem Sondereinsatz jedes Mal einen Auftrag zur Rettung von drei Geiseln geben.

Befreit diese, startet den Sondereinsatz direkt neu und rettet die nächsten drei Geiseln. Wiederholt dies 10-mal, um die Trophäe schnell freizuschalten. Die Geisel-Mission kann an drei unterschiedlichen Punkten auf der Map spawnen. Achtet dafür auf die pinken Leuchtraketen, die die Position zu Beginn des Sondereinsatzes anzeigen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Vorgang und die drei möglichen Spawn-Punkte des Geisel-Auftrags:

Habt ihr noch Probleme bei bestimmten Trophäen und Erfolgen von Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).