Entwickler und Designer haben bei ihren Spielen jede Menge kreative Freiheiten und Möglichkeiten, doch schamlos bei Top-Spielen zu klauen, um die eigene Reichweite zu steigern, ist unterste Schublade. Auf Reddit wurden ein paar besonders krasse Beispiele veröffentlicht.

Chief Almighty: Entwickler hat keine eigenen Ideen?

Im Internet ist es nicht selten, dass Werbung für Spiele veröffentlicht wird, die eigentlich gar nichts über das eigentliche Produkt aussagt. Leider passiert es auch oft, dass Werbung für andere Spiele schamlos nachgemacht oder geklaut wird, egal ob es sich um Bilder oder Videos handelt.

Ein extremes Beispiel liefert Handyspiel-Publisher YOTTA GAMES. Für sein Strategiespiel Chief Almighty nutzte er Titelbilder von absoluten Top-Spielen wie God of War, Far Cry 5 und Horizon Zero Dawn. Die Qualität lässt allerdings zu wünschen übrig, so scheinen teilweise noch die Originale durch. Ein Beispiel dafür ist das Bein von Aloy, das unter dem Wolf hervorblitzt.

Reddit-Leser reagieren mit Ablehnung

Über 73.000 Reddit-Nutzer haben diese Bilder bereits gesehen und die Reaktionen sind durchgehend negativ und verständnislos. Ein Leser möchte sogar den Grund dafür kennen, dass Werbung für Handyspiele oft in einer peinlichen Katastrophe enden. Cvillain626 denkt, dass unabhängige Studios hier der Auslöser dafür sind:

„Das passiert, wenn die Werbung ausgelagert wird: Die Leute, die die Werbung für diese Handyspiele machen, haben keine Ahnung, wofür sie überhaupt Werbung machen. Deshalb haben 90 % der Anzeigen für Handyspiele buchstäblich nichts mit dem Spiel zu tun.“ „Ehrlich gesagt würde ich mir nie verzeihen, wenn ich so etwas für mein Spiel tun würde. Ich kann einfach nicht verstehen, warum jemand so etwas absichtlich tun würde“, schrieb Zweihunde_Dev.

Woran es am Ende nun wirklich liegt, ist nicht sicher und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass so etwas passiert.

Wenn ihr ein gutes Strategiespiel sucht, empfehlen wir euch Age of Empires 4:

