Natürlich will jeder in Battlefield 2042 nicht nur Ziele einnehmen, sondern auch Kills holen. Dabei spielt eure Waffenwahl eine entscheidene Rolle. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Waffen für die Mehrspieler-Modi.

Hinweis: Der Artikel behandelt die Waffen aus Battlefield 2042, ohne den Modus „Portal“. Da im Portal-Modus auch Gewehre aus vorherigen Teilen der Reihe in selbst kreierten Szenarien mit unterschiedlichen Spielregeln und Modifikatoren zum Einsatz kommen, nehmen wir diese Waffen nicht mit auf. Es handelt sich ausschließlich um die Gewehre die zu Battlefield 2042 zählen und in den Modi Eroberung und Durchbruch zur Auswahl stehen.

Die besten Waffen in Battlefield 2042

Zum Start von Battlefield 2042 stehen euch 22 Waffen zur Auswahl, aber nicht alle Gewehre sind brauchbar. Wichtig: Die aufgelisteten Waffen solltet ihr jedoch nicht als Rangliste verstehen. Je nachdem wie sich euer Spielstil gestaltet, sollte eure Wahl der Waffe anders ausfallen. Nichtsdestotrotz sind alle aufgelisteten Gewehre leistungsfähig und gehören zu den derzeitigen Meta-Waffen im Spiel.

Falls ihr übrigens alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, ist die Waffenwahl ebenfalls wichtig, da ihr ein T1-Meisterschaftsabzeichen mit einem beliebigen Gewehr erreichen müsst.

Wichtiger Hinweis: Das Spiel besitzt zum Launch einige Probleme, vor allem im Bereich „Weapon Bloom“. Der Bloom-Effekt beschreibt die Problematik, dass eure Schüsse nicht das gegnerische Ziel treffen, obwohl ihr mit dem Fadenkreuz eigentlich auf eurem Feind drauf seid. Behaltet dies also im Hinterkopf, derzeit ist nicht immer euer Aim dafür verantwortlich, ob eure Schüsse wirklich treffen oder nicht.

Das beste Scharfschützengewehr (Sniper)

Das NTW-50 macht bei den Scharfschützengewehren das Rennen, ihr erhaltet die Waffe auf Stufe 60. Das Snipen in Battlefield 2042 trifft derzeit bei den Fans auf wenig Begeisterung. Falls ihr den Spielstil jedoch trotzdem nicht ablegen wollt, solltet ihr das Scharfschützengewehr NTW-50 benutzen.

Das Besondere, im Vergleich zu den anderen beiden Snipern im Spiel, ist, dass das NTW-50 oftmals einen One-Shot-Kill leistet. Es sei denn ihr schießt auf extrem großen Distanzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr die Waffe sogar gegen Fahrzeuge verwenden könnt. Ihr könnt sie so modifizieren, dass ihr gegen Fahrzeuge nochmals mehr Schaden anrichtet. Einige Spieler benutzen sie deshalb gegen fahrbare Untersätze lieber als einen Raketenwerfer.

Die Nachteile sind allerdings, dass ihr nur 4 Schüsse pro Magazin habt und keinen Schalldämpfer auf die Waffe packen könnt. Ihr werdet also nach einem abgegebenen Schuss immer auf dem Radar des Feindes auftauchen.

Das beste halbautomatische Gewehr

Das SVK ist in dieser Kategorie der Favorit, ihr erhaltet es auch relativ früh im Spiel, auf Stufe 14. Bei dieser Waffe ist der Bloom-Effekt, im Vergleich zu den anderen Waffen, sehr gering. Es besitzt eine hohe Feuerrate und kann Feinde mit 2 Salven niederstrecken, auch auf größere Distanzen. Darum benutzen es derzeit viele Spieler als ihr liebstes Scharfschützengewehr, obwohl es technisch gesehen gar kein Sniper ist.

Solange ihr das NTW-50 noch nicht freigeschalten habt und trotzdem als Scharfschüzte agieren wollt, solltet ihr das SVK benutzen. Achtet nur darauf, dass ihr keine Aufsätze benutzt die die Feuerkraft des Gewehrs senken.

Die besten Maschinenpistolen (MP)

Die MP9 bekommt ihr auf Stufe 36. Zwar besitzt sie nur wenig Feuerkraft, dafür ist aber der RPM-Wert („rounds per minute“) mit 900 sehr hoch. Zudem ist sie präzise und besitzt einen nicht allzu hohen Bloom-Effekt. Außerdem könnt ihr einen Schalldämpfer ausstatten, damit ihr nicht auf dem Radar des Gegners auftaucht, und das Magazin erweitern. Ihr müsst es allerdings auf kurze bis mittlere Entfernungen spielen.

Ein weitere Maschinenpistole ist die PP-29, welche ihr auf Stufe 18 freischaltet. Für viele Spieler ist es derzeit einer der besten Waffen überhaupt im Spiel. Es ist extrem präzise und kann zudem ein großes Magazin vorweisen. Ohne Überraschung gehört es zu den Top-Meta-Waffen. Ihr habt es wahrscheinlich schon an euren Lobbies gemerkt, sehr viele Spieler sind von der MP überzeugt. Sie kann auf kurze, mittlere und sogar etwas längere Entfernung sehr tötlich sein.

Das beste leichte Maschinengewehr (LMG)

Das LCMG schaltet ihr ziemlich früh frei, genauer gesagt auf Stufe 3. Vor allem bei der großen Spieleranzahl innerhalb eines Matches macht sich das Magazin positiv bemerkbar. Benutzt auf jeden Fall ein Magazin, dass eure Kapazität auf 200 Salven aufstockt. Somit ist es absolut kein Problem mehrere Gegner mit nur einem Magazin auszuschalten.

Das beste Sturmgewehr & die beste Shotgun (Utility)

In der jetzigen Meta solltet ihr die Finger von diesen beiden Waffenkategorien lassen. In früheren Teilen der Reihe gehörten die Sturmgewehre eigentlich immer zu den besten Waffen im Spiel. Das ist in Battlefield 2042 anders. Die Sturmgewehre besitzen einen wirklich hohen Bloom-Effekt, darum solltet ihr sie nicht benutzen.

Aufgrund der riesigen Maps von BF 2042 solltet ihr ebenfalls keine Schrotflinten benutzen, die sich in der Utility-Kategorie befinden. Ihr werdet fast nie konstant auf Feinde auf kurzen Entfernungen stoßen, deswegen machen Shotguns derzeit absolut keinen Sinn.

