Battlefield 2042 will die gewohnte Shooter-Action auf euren Monitor bringen. Natürlich nicht nur auf der Konsole, sondern auch für den PC. Damit der Shooter allerdings reibungslos läuft, solltet ihr die Systemanforderungen erfüllen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Systemvoraussetzungen.

Wichtiger Hinweis: EA und DICE haben noch nicht die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht. Die Daten beruhen auf den Schätzungen von Gamertweak und System Requirements Lab. Sie dienen also zunächst nur als Richtwert. Sobald EA die offiziellen Systemvoraussetzungen veröffentlicht, aktualisieren wir den Artikel.

Minimale Systemanforderungen für Battlefield 2042

System Requirements Lab geht von folgenden, minimalen Systemanforderungen aus:

Betriebssystem Windows 7 64 Bit, Windows 8.1 und Windows 10 Prozessor Intel Core i5 6600K oder AMD FX-8350 Grafikkarte AMD Radeon HD 7850 oder Nvidia GeForce GTX 660 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Freier Festplattenspeicher 50 GB Internet Breitbandverbindung

Gamertweak geht von diesen minimalen Systemvoraussetzungen aus:

Betriebssystem Windows 10 64 Bit Prozessor Ryzen 3 1300X oder Intel Core i5 6600k Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1050 oder AMD Radeon 7970 / R9280X Arbeitsspeicher 8 GB RAM Freier Festplattenspeicher 50 GB Internet Breitbandverbindung

Empfohlene Systemanforderungen für Battlefield 2042

System Requirements Lab empfiehlt folgende Systemanforderungen:

Betriebssystem Windows 10 64 Bit Prozessor Intel Core i7 4790 oder AMD Ryzen 3 1300X Grafikkarte AMD Radeon RX 580 oder 6 GB Nvidia GeForce GTX 1060 Arbeitsspeicher 12 GB RAM Freier Festplattenspeicher 50 GB Internet Breitbandverbindung

Gamertweak empfiehlt folgende Systemanforderungen:

Betriebssystem Windows 10 64 Bit Prozessor Ryzen 7 2700X oder Intel Core i7-7700 Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1060 / RTX 2060 oder AMD Radeon RX 580 Arbeitsspeicher 16 GB RAM Freier Festplattenspeicher 50 GB Internet Breitbandverbindung

Welchen Eindruck habt ihr vom kommenden Battlefield 2042? Es soll am 22. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!