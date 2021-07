Durch das „EA Play Live“-Event gibt es neue Informationen zu Battlefield 2042, neben dem Portal-Modus gibt es auch einen Release-Zeitraum für die Beta des Shooters. Im Folgenden sagen wir euch alles, was ihr zur Open Beta und zum technischen Test wissen müsst.

Die Open Beta soll im September 2021 starten, der Zeitraum ist beim „EA Play Live“-Stream bestätigt worden. Leider gibt es noch kein genaues Datum zum Release der Beta. Der Shooter soll jedoch weiterhin am 22. Oktober 2021 erscheinen, ihr könnt also damit rechnen, dass ihr circa einen Monat vor Release des Spiels in den Kampf ziehen und das Schlachtfeld betreten könnt.

Wichtig: Im Internet kursieren einige Screenshots mit einem exakten Datum der Open Beta, diese sind jedoch Fake! Das Startdatum der Beta steht vonseiten EA noch nicht fest.

To clarify: The open beta for #Battlefield 2042 is coming in September. EA DICE has not announced any specific date yet. I Just double-checked the info and there are currently some fake screenshots on the internet. The open beta was confirmed at EA Play Live show. pic.twitter.com/2ZXKV5OUU8

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) July 22, 2021