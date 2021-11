Wie funktioniert Crossplay und Koop in Call of Duty: Vanguard? Gibt es die Möglichkeit auch per Splitscreen zu spielen? Im Folgenden beantworten wir euch die gestellen Fragen und verraten euch, was möglich ist und was nicht.

Call of Duty: Vanguard Facts

Gibt es Crossplay in CoD: Vanguard?

Ja, es gibt Crossplay zwischen PC, PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One. Ihr könnt also problemlos mit Freunden spielen, die auf einer anderen Plattform zocken. Crossplay ist übrigens standardmäßig aktiviert. Wundert euch also nicht, falls in eurer Lobby auf der Konstole automatisch PC-Spieler sind. Wollt ihr Crossplay deaktivieren, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen und wechselt zum Reiter „Konto & Netzwerk“. Ganz oben könnt ihr nun Crossplay an- oder ausstellen.

Wenn ihr Crossplay deaktiviert, könnte es unter Umständen sein, dass das Matchmaking etwas länger dauert. Aber insgesamt sollte das kein Problem darstellen, da CoD eigentlich auf jeder Plattform eine große Community besitzt.

Gibt es einen Koop-Modus?

Jein! Es gibt keine richtige Koop-Kampagne. Es gibt auch keinen speziellen Modus, den ihr im Koop mit Freunden zocken könntet. Wenn ihr es jedoch genau betrachtet, kann der Zombie-Modus als Koop-Modus betrachtet werden, da ihr dort mit anderen Spielern/Freunden miteinander gegen die Untoten antreten und gemeinsam ein und das selbe Ziel erreichen wollt. Dies funktioniert jedoch nur online, da es in Zombies keinen Splitscreen gibt. Was uns zum nächsten Punkt bringt...

Wie sieht es mit Splitscreen aus?

Das hängt vom Modus ab. Auf den Konsolen (PS5, PS4, XBox One, Xbox Series X|S) könnt ihr den Mehrspielermodus im Splitscreen miteinander spielen. Allerdings könnt ihr zum Launch weder den Zombie-Modus, wie oben bereits erwähnt, noch die Kampagne im Splitscreen spielen. Seid ihr PC-Spieler, entfällt diese Funktion leider komplett.

Wollt ihr einen zweiten Spieler hinzufügen und im Splitscreen spielen, könnt ihr das nur im Hauptmenü des Multiplayers machen. Seid ihr hier angelangt, geht ihr wie folgt vor: