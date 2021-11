In Call of Duty: Vanguard geht ihr in der Zeit zurück, denn die Geschichte spielt Mal wieder im zweiten Weltkrieg. Neben der gewohnten Action könnt ihr aber auch Trophäen und Erfolge verdienen. Im Folgengen zeigen wir euch, wie ihr alle Achievements freischaltet.

Leitfaden & Roadmap für CoD Vanguard

Insgesamt könnt ihr in Call of Duty: Vanguard 45 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 10x Silber, 32x Bronze) und 37 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch in Bearbeitung und wird nach und nach mit weiteren Guides aktualisiert.

Spielzeit für 100%: Derzeit noch nicht bekannt. Aber die Zombie- und Multiplayer-Achievements werden am meisten Zeit beanspruchen.

Derzeit noch nicht bekannt. Aber die Zombie- und Multiplayer-Achievements werden am meisten Zeit beanspruchen. Benötigte Spieldurchläufe: 1, wobei 2 Spieldurchläufe wahrscheinlich ratsam sind, da ihr das Spiel auf Veteran durchspielen müsst. Hierdurch werden viel Trophäen in der Kampagne weitaus schwerer.

1, wobei 2 Spieldurchläufe wahrscheinlich ratsam sind, da ihr das Spiel auf Veteran durchspielen müsst. Hierdurch werden viel Trophäen in der Kampagne weitaus schwerer. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Veteran.

Veteran. Verpassbare Trophäen: Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Gibt es eine Kapitelauswahl nach der Geschichte?: Ja.

Ja. Online Erfolge: 3, wenn ihr die Platin-Trophäe mitzählt, dann sind es 4.

Im Folgenden zeigen wir euch alle Achievements mit ihren Freischaltbedingungen:

Wichtiger Hinweis: Wir verstecken keine Trophäen/Erfolge. Wenn ihr also ohne Spoiler ins Spiel starten wollt, solltet ihr die Auflistung mit extremer Vorsicht genießen.

Erhaltet ihr automatisch beim Abschluss der Kampagne.

Hierfür müsst ihr die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran abschließen.

