In den Steam-Topsellern geht es gerade heiß her! Aktuell schlägt sich mit Jurassic World Evolution 2 ein neues Dino-Spiel immer weiter nach vorne und lässt selbst Spiele wie Battlefield und New World hinter sich. Dabei ist der neue Parksimulator noch nicht einmal erschienen.

Jurassic World Evolution stürmt die Steam-Charts

Wirklich gute Dino-Spiele sind eine echte Rarität. Neben dem inzwischen gut abgehangenen Dino Crisis, ARK: Survival Evolved oder The Isle gibt es nur wenige gute Games, in denen Dinosaurier eine tragende Rolle spielen. Umso mehr scheinen sich Saurier-Fans über den bevorstehenden Release von Jurassic World Evolution 2 zu freuen.

Der Parksimulator geht gerade auf Steam so richtig steil. Obwohl das Spiel erst morgen, am 09. November 2021, erscheint, ist es in der Topseller-Liste gerade auf dem zweiten Platz anzutreffen (Quelle: Steam). Selbst Battlefield 2042 und Age of Empires 4 können es nicht mit Jurassic World Evolution 2 aufnehmen.

Erste Spielszenen der Fortsetzung des erfolgreichen Parksimulators könnt ihr euch hier anschauen:

Was bietet der Nachfolger für Verbesserungen?

Während ihr im ersten Teil der Reihe der Parksimulation jederzeit wusstet, was euren Dinos fehlt, wenn es ihnen gerade nicht gut geht, verlangt Jurassic World Evolution 2 von euch deutlich mehr Mikromanagement. Doch nicht nur auf das Wohl eurer Dinos müsst ihr achtgeben, auch eure Mitarbeiter solltet ihr nun öfters im Auge behalten. Sind diese überarbeitet oder zu gestresst, kann es zu Streiks oder gar Sabotageaktionen kommen.

Ebenfalls neu: der Challenge-Modus, in dem ihr quasi Schlüsselszenen aus den Filmen nachspielen könnt. Der Clou an der Sache: Ihr bestimmt mit euren Entscheidungen, wie das Szenario weiter verläuft und ob es ein schlechtes oder gutes Ende nimmt.

Mehr dazu in unserer Vorschau:

Das neue Dino-Spiel Jurassic World Evolution 2 erscheint zwar erst am 09. November 2021, kann sich jedoch schon jetzt ein Treppchenplatz auf Steam sichern.

