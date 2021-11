Morgen erscheint Forza Horizon 5. Das Rennspiel gehört für viele Spieler zu den absoluten Highlights den aktuellen Gaming-Jahres – und das zeigt sich auch beim Blick auf die aktuellen Steam-Topseller. Dort kann sich der Racer nämlich vor Age of Empires 4 oder New World auf dem ersten Platz platzieren.

Forza Horizon Facts

Forza Horizon 5: Rennspiel-Knaller erobert die Pole-Position

Rennspiel-Fans haben sich den 09. November wahrscheinlich schon seit Langem dick und fett im Kalender markiert. Nächste Woche Dienstag erscheint mit Forza Horizon 5 eines der Racing-Highlights des Jahres. Im Rennspiel verschlägt es euch nach Mexiko, das allerlei unterschiedliche Landschaften für diverse Spritztouren bietet.

Wie sehr sich die Spieler schon auf den Release des Rennspiels freuen, zeigt ein Blick auf die Steam-Charts. Dort macht es sich Forza Horizon 5 direkt auf dem ersten Platz bequem – sogar noch vor Age of Empires 4 und Dauerbrenner New World bequem (Quelle: Steam).

Schick sieht der Roadtrip quer durch Mexiko auf jeden Fall aus, wie ein Blick in den offiziellen Trailer beweist:

Forza Horizon 5 erscheint bereits morgen nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox One und Xbox Series X|S.

Was wird der nächste Steam-Hit?

Nach dem Release dürfte Forza Horizon 5 erstmal für ein paar Tage zusammen mit Age of Empires 4 unangefochten an der Spitze der Steam-Charts stehen. Doch schon jetzt lässt sich auf Platz 6 der wahrscheinlich nächste Steam-König entdecken: der Landwirtschafts-Simulator 22.

Die Spielereihe ist vor allem in Deutschland sehr beliebt und findet sich nicht nur auf den Spitzenplätzen der Steam-Charts wieder. So zeigt ein Blick in die Amazon-Bestseller-Liste, dass der Simulator auch dort bei den PC-Spielern verdammt hoch im Kurs steht.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November 2021 für PC, macOS, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.

