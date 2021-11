In der Schatzsuche „Der lange Fall“ in Far Cry 6 sollt ihr ein versperrtes Lager öffnen und müsst dafür den Schlüssel des Arbeiters finden. Am Ende bekommt ihr dafür als Belohnung die einzigartige Schrotflinte „Grabungsstätte“. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Far Cry 6 Facts

Lösung für „Der lange Fall“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Der lange Fall“ könnt ihr beim Staudamm Santos Espinosa südlich vom Catalina-Kamm in La Joya (El Este) starten. Lest hier die Notiz rechts neben der verschlossenen Lagertür, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Der lange Fall“:

Schlüssel zum Lager finden und „Grabungsstätte“ bekommen

Überquert nach dem Lesen der Notiz zunächst den Staudamm und begebt euch zum Kontrollhaus auf der anderen Seite. Der Vordereingang ist versperrt, klettert daher über die Ranken daneben auf das Dach und lasst euch auch auf der anderen Seite auf den Balkon herunterfallen. Hier könnt ihr durch das Gitterfenster das Vorhängeschloss der Eingangstür zerschießen.

Im Gebäude findet ihr auf dem Kontrollpult eine Notiz, die euch die Reihenfolge verrät, in der ihr die Schalter drücken müsst, um den Staudamm zu öffnen.

Drückt zuerst den Schalter beim gelben Pult zwischen Kalender und der Eingangstür. Drückt als nächstes den Knopf zwischen den hydraulischen Überwachungsmaschinen. Dreht als drittes das Ventil an der Wand im Osten. Nun blinken alle Kontrolllampen beim Pult grün und ihr könnt den Hauptschalter drücken, um den Damm zu öffnen.

Durch das abgelassene Wasser könnt ihr in der Mitte des Staudamms zur Leiche des Arbeiters hinunterspringen und euch die Schlüsselkarte zum Staudamm-Schuppen von ihm schnappen.

Zieht euch anschließend mit eurem Kletterhaken wieder nach oben und öffnet das versperrte Lager mit der Schlüsselkarte. Drinnen könnt ihr die Krokodilkiste öffnen, um die Schatzsuche erfolgreich abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr die einzigartige Schrotflinte „Grabungsstätte“, die unter anderem über Giftgeschosse verfügt.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Der lange Fall“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).