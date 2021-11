Im Sondereinsatz auf der Karte Cocodrilo in Far Cry 6 könnt ihr eine versteckte Kiste mit 400 Monedas finden. Dafür müsst ihr aber zunächst den Schlüssel einsammeln. Wir zeigen euch den Fundort von Schlüssel und Kiste, damit ihr euch die Monedas schnappen könnt.

Far Cry 6 Facts

Fundort von Schlüssel & Kiste in Cocodrilo (Far Cry 6)

Wie auch bei den anderen Sondereinsätzen, könnt ihr auf der Karte Cocdrilo einen Schlüssel für eine versteckte Kiste mit Monedas befinden. Der Schlüssel befindet sich im Südosten bei der Villa Cocodrilo, während die Kiste in einem Haus im Südwesten versteckt ist. Im folgenden Video zeigen wir euch die genauen Fundorte von Schlüssel und Truhe:

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte von Kiste und Schlüssel ebenfalls markiert:

Für den Cocodrilo-Schlüssel müsst ihr westlich der Villa Cocodrilo im Pool suchen. Achtet auf die Krokodile, die euch hier angreifen. Neben den Leichenteilen in der Blutlache findet ihr den Schlüssel zum Versteck von Gärtner Lee.

Mit dem Schlüssel solltet ihr jetzt aber nicht direkt zur Kiste laufen, weil ihr ein Leben verliert, wenn ihr euch zu weit von der Villa entfernt. Ihr respawnt dann direkt wieder in der Nähe der Villa. Schnappt euch also erst das PG-240X aus der Villa, bevor ihr euch auf die Suche nach der Kiste macht.

Die Kiste befindet sich in einem der Häuser der verlassenen Finca in der südwestlichen Ecke der Karte. Auf eurem Weg dahin kommt ihr am Krokodilgehege und der Hühnerfarm vorbei. Haltet dann zur Orientierung nach einem alten Windrad Ausschau, das den Eingang zur verlassenen Finca markiert.

Im hinteren Haus bei der Finca findet ihr dann die Cocodrilo-Kiste, bei der ihr den Schlüssel benutzen könnt.

Als Belohnung erhaltet ihr 400 Monedas, die ihr für neue Items auf dem Schwarzmarkt bei Lola ausgeben könnt. Hier gibt es regelmäßig neue Waffen und Outfits, die ihr kaufen könnt. Habt ihr noch Probleme, Schlüssel oder Kiste im Sondereinsatz „Cocodrilo“ zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!