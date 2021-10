In der Schatzsuche „Liebe unter der Piratenflagge“ in Far Cry 6 müsst ihr eine Attraktion erkunden und sollt in einer Höhle mit Piratenschiff einen Schatz finden. Dabei könnt ihr am Ende den Grantwerfer „La Petite Mort“ freischalten. In unserem Walkthrough mit Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Lösung für „Liebe unter der Piratenflagge“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Liebe unter der Piratenflagge“ könnt ihr beim Höhleneingang nördlich von Punta Muerte im Bezirk „Barrial“ der Region Valle de Oro starten. Lest hier die Notiz links vom versperrten Eingang zur Calavera-Höhle, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Liebe unter der Piratenflagge“:

Attraktion erkunden und Piratenschatz finden

Zerschlagt nach dem Lesen der Notiz den Eingang zur Attraktion in der Calavera-Höhle und folgt dem Weg. Nach ein paar Metern kommt ihr zu einem Lobby-Bereich, wo ihr links hinter einer versperrten Gittertür bereits die Schatzkiste sehen könnt. Ihr müsst nun einen Weg drumherum finden.

Geht zunächst die Treppen hinauf, schwingt euch mit dem Kletterhaken über den Abgrund und folgt den Treppen, bis ihr aus der Höhle nach draußen kommt. Hier könnt ihr über eine Aussichtsplattform einen zweiten Höhleneingang über euch betreten.

Folgt dem Weg, bis ihr zu einem großen Höhlenbereich mit einem halb versunkenen Piratenschiff in der Mitte kommt. Bahnt euch einen Weg rechts an der Wand über die Geländer, bis ihr hinter dem Schiff seid. Ihr könnt hier nun den Kletterhaken einsetzen und euch auf die Brücke des Schiffs schwingen und dort mit der Kanone interagieren, damit sie einen Teil der Höhle zum Einsturz bringt.

Setzt jetzt wieder euren Kletterhaken am Mast ein und schwingt euch zum offen gelegten Bereich. Folgt die Treppen nach unten und ihr gelangt zur Schatzkiste, die ihr öffnen und somit die Schatzsuche abschließen könnt. Als Belohnung erhaltet ihr den Talisman „X markiert den Ort“ und den einzigartigen Granatwerfer „La Petite Mort“.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Liebe unter der Piratenflagge“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

