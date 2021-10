In der Schatzsuche „Flüssige Courage“ von Far Cry 6 sollt ihr das Geheimversteck des Eigentümers in der Brauerei finden und könnt so am Ende den einzigartigen Raketenwerfer „In den Orbit“ freischalten. In unserem Walkthrough mit Video zeigen wir euch Startpunkt und Lösung der Schatzsuche.

Lösung für „Flüssige Courage“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Flüssige Courage“ könnt ihr bei der Brauerei Star Rocket im Norden des Bezirks Noventarmas in der Region Valle de Oro starten. Lest hier die Notiz auf dem Tisch im Eingangsbereich der Brauerei, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Flüssige Courage“:

Alle 3 Ventile drehen und Geheimversteck finden

Nach Beginn müsst ihr einen Weg ins Büro des Eigentümers finden und dafür den Druck der Silos erhöhen. In der Fabrikhalle seht ihr ein Silo mit drei roten Leuchten. Ihr müsst nun drei Ventile in der Halle drehen, damit sie grün leuchten und ihr das Ventil darunter drehen könnt.

Das erste Ventil findet ihr direkt links vom Star Rocket Silo.

Das zweite Ventil befindet sich direkt in der gegenüberliegenden Ecke hinter den Kartons.

Das dritte Ventil ist am schwierigsten zu erreichen. Ihr müsst über die Treppen auf den erhöhten Gang und dann entlang der Wand auf den Rohren bis zum dritten Ventil über den Silos laufen.

Nun sind alle Leuchten grün und ihr könnt das Ventil drehen. Durch die anschließende Explosion entsteh ein Loch in der Decke und ihr könnt mit eurem Kletterhaken nach oben klettern. Kriecht hier durch den Luftschacht bis ins Büro des Eigentümers und öffnet die Schatzkiste dort, um die Schatzsuche abzuschließen.

Als Belohnung erhaltet ihr den einzigartigen Raketenwerfer „In den Orbit“, der zu den besten im Spiel gehört. Er besitzt eine autmatische Lock-on-Funktion, mit der ihr feindliche Hubschrauber besonders gut vom Himmel holen könnt.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „In den Orbit“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

