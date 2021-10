In der Schatzsuche „Süße Fünfzehn“ von Far Cry 6 sollt ihr in einem Lagerhaus eine Quinceañera zu Ende bringen, damit ihr am Ende das Geschenk öffnen könnt. Dafür schaltet ihr als Belohnung das Einhorn frei und bekommt zudem die MG 42. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung dieser Schatzsuche.

Far Cry 6 Facts

Lösung für „Süße Fünfzehn“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Süße Fünfzehn“ könnt ihr beim Lagerhaus Torres nördlich von Campo des Sabana in Sierra Perdida in der Region El Este starten. Lest euch hier die Notiz rechts neben der Eingangstür durch, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Süße Fünfzehn“:

Alle 4 Schalter finden und Geschenk öffnen

Betretet nach dem Lesen der Notiz das Lagerhaus. Hier seht ihr ein Kontrollpult mit vier roten Leuchten. Eure Aufgabe ist es, alle 4 Schalter im Lagerhaus zu betätigen, damit die Leuchten grün werden. Dann könnt ihr den Knopf am Kontrollpult drücken und das Tor auf der anderen Seite öffnen.

Im rechten Bereich könnt ihr über die Instrumentenkoffer den unter Strom stehenden Boden überqueren, um bis zum roten Knopf zu kommen, der den Strom abstellt. Rechts hinter euch seht ihr dann den ersten Schalter.

Über die Treppe kommt ihr zu einer Tür im ersten Stock, die verschlossen ist. Um sie zu öffnen, müsst ihr beim Kontrollpult über die Kisten nach oben klettern und das Vorhängeschloss durch die Regale hindurch zerschießen. Dann kommt ihr hinein und könnt am Ende den zweiten Schalter finden.

Schalter 3 und 4 könnt ihr über die Gänge unter dem Dach erreichen erreichen. Klettert über die Kisten beim Kontrollpult nach oben und geht in den hinteren Bereich über der großen „15“, um dort den dritten Schalter zu entdecken. Den letzten Schalter erreicht ihr über die Leiter im linken Bereich, die nach unten führt.

MG 42 und Einhorn freischalten

Nun leuchten alle Kontrollleuchten grün und ihr könnt den Schalter am Pult drücken, um das Tor auf der anderen Seite mit einem Knall zu öffnen. Dahinter wartet bereits das „Einhorn“ auf euch (Angemaltes Pferd mit Papphorn) als Belohnung. Zudem erhaltet ihr das leichte MG 42.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Süße Fünfzehn“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).