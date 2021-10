In Far Cry 6 könnt ihr abseits der Missionen 12 verschiedene Gran Premio Rennen bestreiten und euer fahrerisches Können in diversen Checkpoint-Rennen beweisen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 12 Autorennen und ihre Belohnungen.

Far Cry 6 Facts

Fundorte aller 12 Gran Premio Rennen in Far Cry 6

Gran Premio Rennen sind von Beginn an in Yara verfügbar und werden mit einem Rennflaggen-Symbol auf der Karte markiert, wenn ihr euch in ihrer Nähe befindet. Ihr müsst die Startpunkte der Rennen allerdings selber finden. Achtet auf Rennplakate an verschiedenen Orten oder bei FND-Basen und Kontrollpunkten, die mit einem Ausrufezeichen auf der Karte markiert werden. Diese markieren euch die Standorte von neuen Rennen auf der Karte.

Ihr müsst unter anderem mindestens drei Gran Premio Rennen abschließen, um mit „Rennfahrer“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten. Nach dem Gewinn eures ersten Rennens bekommt ihr zudem das Fahrzeug „1962er Verrazzano Bravo“ sowie das einzigartige Scharfschützengewehr „Schaltknüppel“.

Ansonsten sind die Rennen eine gute Möglichkeit, euch XP, Geld, Talismane und neue Fahrzeug-Upgrades zu verdienen. Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Startpunkte aller 12 Gran Premio Rennen auf der Karte. Die Fahrzeuge werden euch bei den Rennen übrigens automatisch gestellt, ihr müsst also selbst keinen fahrbaren Untersatz zu den Rennen mitbringen.

Rennen „Internationale Gewässer-Staffel“

Region: Madrugada

Bezirk: Costa Del Mar

Belohnungen: 150 XP, Talisman

Fundort: An der Küste südwestlich im Parque Serpentino.

Rennen „Düsende Doppeldecker“

Region: Madrugada

Bezirk: Lozanía

Belohnungen: 150 XP, Talisman

Fundort: Nördlich in Bosque de Palma.

Rennen „Allrad-Attacke“

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Nördlich vom Valle de Fuego.

Rennen „Schlammschlacht“

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Südlich in Llanura Del Oasis.

Rennen „Die Meile von Malecon“

Region: Esperanza

Bezirk: Pueblo Antiguo

Belohnungen: 150 XP, Talisman

Fundort: Südöstlich in Esperanza.

Rennen „Pferdestärken-Derby“

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Zwischen Jardines Celestiales und Punta Muerte.

Rennen „V8-Ehrenrunde“

Region: Valle de Oro

Bezirk: Noventarmas

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Nördlich vom Banditensteilhang.

Rennen „Wandeln auf dem Wasser“

Region: Valle de Oro

Bezirk: Balaceras

Belohnungen: 150 XP, Talisman

Fundort: Direkt nördlich vor dem Basis-Camp in Valle der Oro.

Rennen „Inoffizielles Taxi“

Region: Valle de Oro

Bezirk: Cruz Del Salvador

Belohnungen: 150 XP, Talisman

Fundort: Direkt nördlich vor Segunda.

Rennen „Die Pipeline-Tour“

Region: El Este

Bezirk: La Joya

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Südöstlich von Llanura de Arroz.

Rennen „Kaffee-Crash-Kurs“

Region: El Este

Bezirk: Sierra Perdida

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Nördlich vom Robustas-Hügel.

Rennen „Geflügelte Bestien“

Region: El Este

Bezirk: Conuco

Belohnungen: 150 XP, Fahrzeug-Upgrade

Fundort: Südlich der Isabel Steppes.

Habt ihr alle Gran Premio Rennen in Far Cry 6 gefunden oder gabs Probleme? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).