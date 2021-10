In Far Cry 6 könnt ihr 8 Bandidos-Kommandanten finden, um sie auf passive Missionen zum Sammeln von Ressourcen zu schicken. Je mehr Comandantes ihr dabei habt, desto mehr könnt ihr gleichzeitig losschicken. An dieser Stelle zeigen wir euch deshalb alle Anführer-Fundorte.

Alle 8 Bandidos-Kommandanten in Far Cry 6 freischalten

Die Bandidos-Missionen in den Basis-Camps von Madrugada, Valle de Oro und El Este sind sehr lukrativ und versorgen euch vor allem zu Beginn mit vielen Ressourcen, um schneller weitere Lager-Einrichtungen zu bauen oder Waffen upzugraden. Aus diesem Grund wollt ihr schnell mehr Anführer freischalten, denn jede Mission benötigt für den Start einen Comandante, egal wie viel Rekruten ihr sonst schon habt.

Jeder Anführer hat zwei einzigartige Fähigkeiten, die bei den Missionen je nach Anforderung die Erfolgschancen erhöhen. Je mehr Anführer ihr also habt, desto passender könnt ihr sie auf die Einsätze verteilen. Die Missionen laufen in Echtzeit im Hintergrund ab, während ihr andere Aktivitäten absolviert. Ihr müsst dann bei Abschluss wieder zum Anschlagbrett für die Einsätze gehen und verschiedene Multiple-Choice-Aktionen auswählen, die die Beute und den Erfolg bestimmen.

Den ersten Comandante erhaltet ihr automatisch bei Freischaltung der Los-Bandidos-Missionen, die restlichen sieben müsst ihr jedoch selber finden. Ihr erhaltet sie allesamt als Abschlussbelohnungen für bestimmte Haupt- und Nebenmissionen. Unter anderem müsst ihr auch 5 Bandidos-Missionen erfolgreich abschließen, um mit „Guerilla-Boss“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten. Keiner der Kommandanten ist verpassbar.

Benito

Fähigkeiten Experte: +50% Erfolgschance beim Bauen Tüftler: -50% Metall-Bedarf

Freischaltung/Fundort: Von Beginn an verfügbar.

Alfredo Maximo

Fähigkeiten Redegewandt: +50% Erfolgschance für Bestechung Geizig: -50% Pesos-Bedarf

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die Hauptmission „Das Brüllen des Löwen“.

Big Papi

Fähigkeiten Waghalsig: +50% Erfolgschance beim Angriff Hektisch: Bandido-Einsatzzeit um 25% verkürzt

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Big Papi im kleinen Yara“. Nähert euch dem Startpunkt der Mission im Süden der Isla Del Duende im Bezirk Barrial der Region Valle de Oro. Ihr bekommt dann einen Anruf und die Mission wird euch auf der Karte markiert.

Sergio

Fähigkeiten Ghillie-Anzug: +50% Erfolgschance für heimliches Vorgehen Heimlich: Gewährt bei Wahl einer heimlichen Aktion mehr Infos zu den Comandante-Fähigkeiten für andere Bandido-Einsätze.

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Verhandlungstricks“. Um diese freizuschalten, müsst ihr zuvor die Hauptmission „Wichtige Erledigungen“ in El Este und anschließend die yaranische Geschichte „Undercover-Hengst“ von Gilberto Rosario erledigt haben. Anschließend wird euch die Mission für Sergio im Bezirk La Joya der Region El Este auf der Karte markiert.

Isabela

Fähigkeiten Tückisch: +50% Erfolgschance für Hinterhalte Flexibel: +10% Erfolgschance für eine Option pro Schritt

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Auf den Schwingen des Friedens“. Diese hat keine Freischaltbedingungen. Begebt euch einfach zum Startpunkt südlich von Yuquibos Gipfel im Bezirk Noventarmas der Region Valle de Oro.

Marisol

Fähigkeiten Befragung: +50% Erfolgschance für Verhöre Feld-Sani: -50% Medizin-Bedarf

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Auf den Schwingen des Friedens“. Diese hat keine Freischaltbedingungen. Begebt euch einfach zum Startpunkt südlich von Yuquibos Gipfel im Bezirk Noventarmas der Region Valle de Oro.

Freddy Jr.

Fähigkeiten Schütze: +50% Erfolgschance für Scharfschützen Adlerauge: Bei Wahl einer Scharfschützen-Aktion +10% Erfolgschance bis zum Ende des Einsatzes

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Frevelhafter Diebstahl“. Diese hat keine Freischaltbedingungen. Begebt euch einfach zum Startpunkt östlich von Segunda im Bezirk Cruz Del Salvador der Region Valle de Oro.

Zenia

Fähigkeiten Sabotage: +50% Erfolgschance für Sabotage Pfiffig: -50% Benzin-Bedarf

Freischaltung/Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Auf den Putz hauen“. Um diese freizuschalten, müsst ihr zuvor die Hauptmissionen „Das verlorene Paradies“ (Madrugada) und „Blutsbande“ (Esperanza) sowie die yaranischen Geschichten „Wind aus den Segeln“ und „Heavy Metal“ von Zenia erledigt haben. Anschließend wird euch die Mission in Esperanza auf der Karte markiert.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zu bestimmten Bandido-Anführern in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

