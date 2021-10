In der Schatzsuche „Die vermisste Muse“ in Far Cry 6 sollt ihr Rosa finden und müsst dafür Ambrosios Schlüssel besorgen. Als Belohnung winkt dafür am Ende die coole Dark-Tech-Maske. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung von „Die vermisste Muse“ im Walkthrough samt Video.

Lösung für „Die vermisste Muse“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Die vermisste Muse“ könnt ihr beim Tauchclub Pez Volador nördlich beim Kap Santa María in der Region Cruz Del Salvador (Valle De Oro) starten. Lest die Notiz in der kleinen Hütte am Eingangstor, um die Schatzsuche zu starten.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Die vermisste Muse“:

Schlüssel finden und Juwel des Herzens öffnen

Nach dem Lesen der Notiz sollt ihr Rosa finden und müsst dafür auf Hinweise in den Gedichten von Ambrosio achten. Begebt euch zunächst die Treppen vor euch hich und geht zur Strandbar.

Schnappt euch hier Ambrosios Schlüssel, der am Schlüsselbrett mit den ganzen Zimmernummern hängt.

Zudem könnt ihr in der Bar ein weiteres Gedicht von Ambrosio auf dem Tisch entdecken. Geht als nächstes zum Ausguck mit der Seilrutsche bei den Stegen am Wasser. Hier findet ihr das nächste Gedicht und könnt euch anschließend mit der Seilrutsche zum anderen Steg begeben.

Lauft anschließend links den Felsen hinauf, um an der Spitze das letzte Gedicht am Boden zu entdecken. Taucht dann vor euch ins Wasser hinab. Unterhalb der Wasserboje findet ihr die Schatzkiste am Grund des Meeresboden. Aber Achtung: Im Wasser treiben sich Haie rum, eventuell wollt ihr diese erst eledigen.

Dark-Tech-Maske und Rest des Sets finden

Als Belohnung bekommt ihr für diese Schatzsuche die Dark-Tech-Maske. Falls ihr den Rest dieses Sets vervollständigen wollt, baut die Lager-Einrichtung „Bandidos-Kaserne“ auf Stufe 2 aus. Dann könnt ihr bei der Bandido-Anwerberin die restlichen vier Teile des Dark-Tech-Sets für yaranische Pesos kaufen.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Die vermisste Muse“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

