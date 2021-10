Bei der Schatzsuche „Der wahrste Yaraner“ in Far Cry 6 müsst ihr das Büro der Leiterin öffnen und dafür zuvor alle blockierten Rohre finden. In unserem Walkthrough mit Video zeigen wir euch die komplette Lösung der Schatzsuche, bei der ihr die einzigartige Schrotflinte „Wahrhaft loyal“ freischalten könnt.

Lösung für „Der wahrste Yaraner“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Der wahrste Yaraner“ könnt ihr beim Elektrizitätswerk Gran Finca östlich des Lago de los Leones im Bezirk Noventarmas in der Region Valle de Oro starten. Lest hier die Notiz vor dem vernagelten Gebäude, um die Schatzsuche zu beginnen

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Der wahrste Yaraner“:

Blockierte Rohre finden und Büro der Leiterin öffnen

Da der Haupteingang zugenagelt ist, müsst ihr zunächst einen Weg in das Elektrizitätswerk finden. Nutzt dafür den Schacht östlich des Gebäudes, wo ihr euch mit eurem Kletterhaken hinabseilen könnt. Bahnt euch dann einen Weg durch den Untergrund, bis ihr über eine Bodenluke in der Haupthalle ankommt.

Dort seht ihr ein großes Rolltor, welches ihr öffnen müsst. Geht die Treppe in der Halle hinauf und ihr findet ein Kontrollpult mit Leuchten und dem Schalter, der das Rolltor öffnet. Bevor ihr diesen betätigen könnt, müsst ihr vier blockierte Rohrabschnitte vom Schmutz befreien, so dass das Wasser ablaufen kann und alle Kontrollleuchten von rot zu grün wechseln.

Das erste blockierte Rohr findet ihr bei der Leiter rechts vom großen Rolltor. Schießt auf die Öffnung im Rohr, damit sich der Wasserstand das erste Mal senkt.

Für das zweite blockierte Rohr klettert ihr jetzt die Leiter hinab und schwimmt durch das Wasser auf die andere Seite des Raums.

Das dritte blockierte Rohr befindet sich wieder auf der anderen Seite des Raumes etwas weiter unten.

Nun seid ihr am Boden des zuvor überschwemmten Raums angekommen und könnt durch den Schacht nach unten klettern. Hier findet ihr einen großen Ventilator, in dem die Leiche der Büroleiterin feststeckt. Schießt dort auf das vierte und letzte Rohrstück, um das letzte bisschen Wasser ablaufen zu lassen.

Nun blinken alle Kontrollleuchten grün und ihr könnt in der Haupthalle oben beim Kontrollpult rechts den Schalter betätigen, um das Rolltor zu öffnen. Dahinter müsst ihr nur noch die Kiste öffnen, um die Schatzscuhe abzuschließen.

Als Belohnung erhaltet ihr dabei die einzigartige Schrotflinte „Wahrhaft loyal“.

