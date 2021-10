Falls ihr euch fragt, wie ihr in Far Cry 6 deutsche Sprachausgabe bekommt, seid ihr nicht alleine. Dafür müsst ihr nämlich je nach Plattform unterschiedliche Dinge beachten und eventuell separate Sprachpakte herunterladen. Wir ihr das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X auf deutsch umstellen könnt, verraten wir euch hier.

Deutsche Synchro auf dem PC einstellen (Far Cry 6)

Auf dem PC haben die meisten Spieler das Problem, deutsche Sprachausgabe einzustellen, denn ihr müsst dazu erst die Sprach-Files außerhalb des Spiels im Ubisoft-Launcher herunterladen. Ansonsten stoßt ihr im Spiel selbst nur auf ausgegraute Menüs.

Geht für deutsche Sprachausgabe auf dem PC also wie folgt vor:

Schließt das Spiel und ruft Ubisoft Connect auf. Sucht in der Spiele-Datenbank nach eurem Eintrag zu Far Cry 6 und wählt im Menü links die Eigenschaften (Properties) aus. Nun könnt ihr oben bei den allgemeinen Einstellungen (General) eure gewünschte Sprache auswählen. Neben deutsch stehen hier auch andere Sprachen zur Auswahl. Wartet, sofern noch nicht geschehen, den Download der entsprechenden Sprach-Files ab und startet dann Far Cry 6 wieder. Navigiert vom Titelbildschirm aus zu Optionen → Audio → Benutzerfläche & Sprache → Sprachausgabe und wählt eure heruntergeladene Sprache aus.

Deutsche Sprachausgabe für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series S/X

In den Konsolenversionen funktioniert das Einstellen der Sprachausgabe etwas einfacher, allerdings müsst ihr auch hier eventuell weitere Sprachpakete herunterladen. Geht wie folgt vor:

Navigiert vom Titelbildschirm aus zu Optionen → Audio → Benutzerfläche & Sprache → Sprachausgabe und wählt eure gewünschte Sprache aus. Ihr seht neben den jeweiligen Sprachen dann schon ein Symbol zum Herunterladen. Jedes Sprachpaket wird also separat installiert. Wählt deutsch, englisch oder eine der anderen Sprachen aus und wartet den Download ab. Installiert das jeweilige Sprachpaket und startet eventuell das Spiel neu, um im Anschluss im selben Menü eure installierte Sprache auszuwählen.

Hinweis: Beachtet, dass sich die Sprachausgabe nicht im laufenden Spiel ändern lässt. Dies gilt sowohl für die Konsolen- als auch die PC-Versionen.

Untertitel und Menüsprachen anpassen

Vollig unabhängig von der Sprachausgabe lässt sich die Menüsprache und auch die Untertitel-Sprache jederzeit sowohl auf Konsole als auch PC anpassen. Dafür sind keine Extra-Downloads nötig.

Die Sprache der Menüs ändert ihr unter Optionen → Audio → Benutzerfläche & Sprache → Sprache der Menüs

Die Untertitel-Sprache ändert ihr unter Optionen → Audio → Untertitel → Untertitel-Sprache

Habt ihr noch andere Fragen zu den Spracheinstellungen von Far Cry 6? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren.