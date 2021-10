In der yaranischen Geschichte „Die Saat der Liebe“ von Far Cry 6 sollt ihr die 7 Kinder von Lorenzo finden und ihnen Briefe übergeben. Da die Standorte der Kinder nicht auf der Karte markiert werden, zeigen wir euch deren Fundorte auf der Karte und im Video.

Lorenzo Kinder in „Die Saat der Liebe“ finden (Far Cry 6)

Die Nebenmission „Die Saat der Liebe“ gehört zur Questreihe von Lorenzo Canseco in El Este. Habt ihr alle seine Missionen zuvor absolviert, müsst ihr bei dieser letzten Aufgabe alle Kinder von Lorenzo finden und ihnen Briefe übergeben.

Da ihr für diese Mission keinerlei Markierungen auf der Karte, sondern nur Fotos erhaltet, zeigen wir euch die Lösung von „Die Saat der Liebe“ im folgenden Video:

Fundorte aller Kinder von Lorenzo auf der Karte

Lorenzos Kinder halten sich allesamt in der Region El Este in den Bezirken Sierra Perdida und Conuco auf. Es handelt sich dabei aber nicht um Kinder, sondern um Erwachsene. Sie haben wie Lorenzo alle ein Muttermal links oben auf der Stirn, woran ihr sie eindeutig als Lorenzos Nachwuchs identfizieren könnt.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle Fundorte von Lorenzos Kindern markiert:

Orientiert euch anhand der Nummern an den folgenden genaueren Beschreibungen zu den Fundorten der Kinder.

1. Felipe (Friedhof Todos Santos)

Felipe findet ihr in einem versteckten Bereich hinter dem Friedhof Todos Santos im Westen von Sierra Perdida. Folgt dem Friedhofsweg mit dem weißen Rauch, um Felipe am Ende zu entdecken.

2. Thiago (Santo Domingo)

Thiago befindet sich in einem der Häuser in Santo Domingo. Allerdings ist er in einem Zimmer eingesperrt und ihr müsst ihn erst befreien. Klettert dafür über die Leiter auf das gegenüberliegende Gebäude und schießt von dort durch das offene Fenster auf das Schloss der Tür.

3. Riel (Finca Oceguera)

Begebt euch zur Finca Oceguera östlich in Sierra Perdida und untersucht die weiße Blume auf dem Tisch, die mit der Missionsmarkierung gekennzeichnet ist. Folgt dann dem grünen Rauch un dem Geist der Frau durch die Gärten und sprecht am Ende wieder beim Haus mit Riel, um ihr den Brief zu geben.

4. Juan (Finca Perdomo)

Begebt euch zur Finca Perdomo bei den vielen Feldern in Sierra Perdida. Hier beifindet sich Juan in einem versperrten Raum. Den Schlüssel für die Tür findet ihr auf dem Tisch des Nebengebäudes.

5. Camilo (Barriga)

Camilo befindet sich in Barriga im Haus hinter dem Haus mit den vielen Gemälden davor. Allerdings bewachen viele Soldaten das Gebiet, die ihr erst einmal ausschalten solltet, bevor ihr zu Camilo ins Haus geht.

6. Maricela (Finca Flores)

Begebt euch zur Finca Flores in Conuco. Vor dem Haus findet ihr einen Hund, dem ihr anschließend folgen müsst. Er führt euch zur anderen Flussseite bis zu einem Lager mit Maricela.

7. Xiomara (Concepción)

Xiomara befindet sich in Concepción. Das Foto auf eurem Handy zeigt dabei ein Bild im Südosten des Ortes. Von hier aus könnt ihr den Herz-Graffitis bis zu Xiomara folgen, die weiter im Nordwesten weitere Garffitis an die Wand sprüht.

Habt ihr alle 7 Kinder von Lorenzo gefunden, wird die yaranische Geschichte direkt abgeschlossen. Als Belohnung erhaltet ihr 400 Monedas und den Talisman „Katzen-Kiste“. Habt ihr noch Probleme bei dieser Nebenmission? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!